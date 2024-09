Legendarni slovenski komentator se vrača! »Upam, da po dveletnem premoru še znam in zmorem!«

Odlična novica za slovenske navijače. Peter Vilfan je na Facebooku sporočil, da bo spet komentiral košarkarske tekme. Legendarni komentator je razkril, da ga bomo lahko v vlogi komentatorja slišali na vseh štirih tekmah ljubljanskega turnirja zvezd Evrolige, za tem pa še na tekmah Cedevite Olimpije v ligi ABA in na tekmah lige NBA.

»Upam, da po dveletnem premoru še znam in zmorem! Košarka bo ponovno "doma" na KANALU A,« je Vilfan zapisal na Facebooku in s svojo vrnitvijo zagotovo razveselil marsikaterega košarkarskega navdušenca. Z zapisom je tudi razkril, na katerem kanalu ga bomo lahko poslušali. Zagotovo bo s svojimi čustvenimi in neposrednimi komentarji pripomogel k temu, da bo ogled košarkarskih tekem še bolj zanimiv.

Poslovil bi se že na svetovnem prvenstvu

Vilfan si je sicer pred časom želel, da bi se s komentatorskega mesta poslovil na lanskem svetovnem prvenstvu. To se ni zgodilo, saj prvenstva sploh ni komentiral.

V intervjuju za Slovenske novice je pred časom razkril, s kakšnimi besedami bi se poslovil: »Po finalu bi rekel, dragi gledalci in gledalke, to je bilo to, verjamem, da me imate že dovolj.« A ta scenarij se na srečo številnih navijačev ni uresničil.