Nostalgični Peter Vilfan: Takrat sem bil tudi zadnjič pri maši ter prvič in zadnjič pri spovedi (Suzy)

Prvo ime slovenske košarkarske zgodovine je z nami delil nekaj utrinkov iz rane mladosti. Čeprav z mamo nista hodila v cerkev, ga je vpisala k verouku, kar je bilo po svoje zanimivo. Vsaj tako pravi Peter Vilfan, ki mu ni uspelo opraviti vseh zakramentov. Vendar ne, ker si tega ne bi želel, ampak sta z mamo v Mariboru živela sama, brez stricev in tet, da bi med njimi lahko našel botra oziroma botro.

Petrova verska vzgoja se je hitro zaključila. Foto: osebni arhiv/Facebook

»Takrat sem bil tudi zadnjič pri maši ter prvič in zadnjič pri spovedi. V strahu, da ne bo prav, če se nobenega ne spomnim, sem si dva manjša greha kar izmislil,« je povedal zanimivo anekdoto, nato pa iz obujanja cerkvenih spominov presedlal na vojsko. »Na srečo, razen v zgodnjem otroštvu, ko sem mislil, da bom postal kavboj, se nad orožjem nisem nikoli navduševal. Pa so me vendarle poslali na obvezno služenje vojaškega roka in ostal sem brez olimpijskih iger v Moskvi, posledično še brez zlate medalje,« je razkril in dodal, da so jezo in razočaranje nadomestili nekateri zabavni trenutki življenja v uniformi.