Kolesarski as Tadej Pogačar v leto 2024 tudi z novim trenerjem

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je pred mesecem dni začel delati z novim trenerjem, je 25-letnik razložil na medijskem dnevu svoje ekipe UAE Team Emirates v La Nucii v Španiji. Pod okrilje ga je vzel relativni novinec v trenerskem poslu na najvišji ravni, Španec Javier Sola, s katerim pa se je slovenski as hitro ujel.

Sola vsaj po informacijah znotraj ekipe emiratov velja za povsem drugačne vrste trenerja, ki se drži v ozadju. Letos je v svoji prvi sezoni v moštvu treniral Britanca Adama Yatesa, Italijana Diega Ulissija ter drugega Slovenca pri emiratih Domna Novaka.

Razgibano leto 2024 Tadej Pogačar bo sezono 2024 začel 2. marca v Italiji na dirki Strade Bianche, nato pa marca sledita še spomenik Milano-San Remo ter dirka po Kataloniji, proti koncu aprila pa pred premiernim nastopom na dirki po Italiji še spomenik Liege-Bastogne-Liege. Po koncu Gira sledijo višinske priprave na Tour, po njem pa več počitka in zaključek sezone na kanadskih dirkah, svetovnem prvenstvu v Švici ter lov na četrto zaporedno zmago po Lombardiji.

Od prejšnjega meseca je še pred večjim izzivom, saj bdi nad prvim kolesarjem sveta in enim najbolj vsestranskih tekmovalcev v karavani. Danes je v San Nucii nad Benidormom tudi Pogačar na kratko predstavil sodelovanje z novim trenerjem.

»Z novim trenerjem je veliko boljša komunikacija, kar se tiče treningov in načrtovanja do Toura, saj imam že sestavljen okviren plan do poletja. Kar se tiče filozofije, pa je vse približno enako,« o Solaju pravi Pogačar.

Sedemintridesetletnik prihaja iz Seville, zamenjal pa je precej bolj medijsko poznanega Iniga San Millana. Bask je po tej sezoni konec oktobra postal vodja razvojnega oddelka pri nogometnem klubu Athletic Bilbao.