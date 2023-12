Vesela novica za oboževalce, Tadej Pogačar potrditev začinil z videom

Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetovni kakovostni lestvici, bo maja debitiral na dirki po Italiji. To so danes potrdili organizatorji, potrditev pa začinili z videom, objavljenim na družbenih omrežjih. Posnetek prikazuje Pogačarja, kako se prebija skozi letališki terminal in vstopa v taksi, nato pa v kamero reče 'Andiamo' (gremo).

Petindvajsetletni Pogačar je pred tem izrazil željo, da bi nastopil na dirki, ki bo potekala od 4. do 26. maja, čeprav mnogi menijo, da ni združljiva z njegovim glavnim ciljem sezone, Tourom (29. junij-21. julij). Da bi nekdo zmagal na obeh največjih večdnevnih dirkah, se ni zgodilo že od leta 1998, ko je to uspelo Marcu Pantaniju.