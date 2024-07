Kdo je »Kristus« z otvoritve OI? Razglasili so jo za LGBT osebo leta, promovira debelost

Otvoritvena slovesnost olimpijskih iger v Parizu je bila nekaj posebnega, saj se je dogajala na reki oziroma ob njej. Veliko se govori o nastopu, v katerem so uprizarjali Jezusovo zadnjo večerjo. Ta je dvignil nemalo prahu med katoliki. Zaradi kritik so se odzvali tudi organizatorji olimpijskih iger. Tiskovna predstavnica iger v Parizu Anne Descamps,je dejala, da se opravičuje tistim, ki so bili prizadeti.

V nastopu smo lahko med drugim videli golega pevca, osrednja vloga pa je pripadla Barbari Butch, ki je upodobila Jezusa Kristusa. Barbara je zaradi tega nastopa hitro postala znana po vsem svetu. Na instagramu se predstavi kot aktivistka za ljubezen, DJ in producentka, ki živi v Parizu. »Moj cilj je združiti ljudi, zbrati ljudi in deliti ljubezen skozi glasbo, da vsi plešemo in poskrbimo, da naša srca bijejo v sozvočju,« je zapisala na tem družbenem omrežju.

Po poročanju hrvaškega portala index.hr je Barbara znana po LGBT aktivizmu in promociji debelosti, saj je med drugim posnela kratki film Extra Large. Po poročanju portala Daily Mail je pozirala na naslovnici francoskega časopisa Telerama, na kateri je bilo napisano "Ampak zakaj ne sprejemamo debelih ljudi".

Omenjeni britanski medij pravi, da je njeno delo priznalo francosko združenje LGBT novinarjev, saj je leta 2021 dobila nagrado out d'or 2021 (LGBTI osebnost leta). Leta 2023 je bila tudi sodnica v francoski resničnostni seriji Drag Race France. Daily Mail dodaja, da naj bi kariero DJ-jke začela v Montpellieru, kjer je nastopala v barih, kariero pa je nato nadaljevala v Parizu.