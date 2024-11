Jurij Tepeš: »Zagotovo ne moremo odkrivati tople vode«

V Lillehammerju bodo v petek prižgali zeleno luč za začetek nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Glavni trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš bo ob branilki velikega kristalnega globusa Niki Prevc na Norveško odpeljal še Tajo Bodlaj, Tino Erzar, Emo Klinec, Katro Komar in Niko Vodan. Kot je 35-letni Stanežičan priznal v pogovoru, (še) ni živčen. »Če se primerjam z obdobjem, ko sem še tekmoval, sem zadnje dni pred odhodom na uvodno prizorišče veliko bolj miren,« je zaupal Tepeš.

Iz vaših besed je mogoče sklepati, da ste zadovoljni s pripravljenostjo svojih varovank.

»Z nekaterimi sem zelo zadovoljen, z drugimi pa ne pretirano. Pri tem imam v mislih formo na skakalnicah, kar zadeva treninge, so vsa dekleta pridna. Glede njihove telesne pripravljenosti nimam večjih pripomb.«

Kaj nam lahko zaupate glede skakalne forme. Govori se, da Nika Prevc na treningih skače odlično.

»To sem tudi jaz slišal. (smeh). No, šalo na stran. Svoje bodo pokazale tekme. Tudi poleti je Nika na treningih skakala dobro, pa ji nato na preizkušnjah ni šlo najbolje. Ko bo šlo zares, se bo morala predvsem umiriti. Ne sme iti z glavo skozi zid. To velja za vsa dekleta. Upam, da so se iz preizkušenj v letošnjem poletju in jeseni kaj naučila.«

S čim bi bili zadovoljni oziroma nezadovoljni na uvodnih tekmah?

»Zadovoljen bom, če bodo dekleta v Lillehammerju ponovila skoke s treningov, nezadovoljen pa, če bodo spet tekmovala malo brezglavo – tako kot polovico poletja.«

Katere skakalke bodo po vašem glavne tekmice Nike Prevc & Co.?

»Tiste, ki so na finalu velike nagrade v Klingenthalu zasedle prvih šest mest, bodo po mojem glavne kandidatke za osvojitev velikega kristalnega globusa.«

Vaših varovank tam ni bilo med šesterico.

»Ne, toda upam, da se bomo v to bitko kmalu vključili tudi mi. Sicer poletna sezona pri nas ni bila v ospredju, zdaj je za nas pomembno, da nam uspe čim boljši prehod na sneg. Upam, da dekleta ne bodo imela dodatnih težav s pristajanjem na njem.«

Ema Klinec vas je pohvalila, da dobro šivate.

»Upam, da bom imel pozimi tega dela čim manj.«

Ali ste se to naučili med kariero?

»Ne, takrat mi je drese šivala mami. Doma sem imel vso podporo, v zadnjih štirih letih in pol pa sem se moral sam naučiti upravljati s šivalnim strojem, kajti mlajši so, ko pridejo na tekme, še precej nepripravljeni.«

Ko ste prevzeli vodenje slovenske ženske skakalne vrste, ste izjavili, da se zavedate, kakšne čevlje boste obuli. Ste se medtem že navadili nanje?

»Ko sem se odločal o tem, ali bom sprejel vlogo glavnega trenerja, mi je bilo približno jasno, v kaj se podajam. Nekdo je pač moral obuti te čevlje. Upam, da bom čim bolje nadaljeval delo svojega predhodnika Zorana Zupančiča. Glede na to, kakšni so bili rezultati v prejšnjih letih, zagotovo ne moremo odkrivati tople vode.«

Če želite nadaljevati uspehe, imate zagotovo velika pričakovanja. Na glavnem vrhuncu sezone – nordijskem SP v Trondheimu (med 26. februarjem in 9. marcem 2025) – boste najbrž merili na kolajno, mar ne?

»Verjamem, da si jo želijo vsa naša dekleta. Bomo videli, kako se bo odvijala sezona, ostati pa moramo realni. Če si, denimo, 30., seveda ni smiselno računati na kolajno. Treba bo dobro skakati, si okrepiti samozavest, rezultati pa so le posledica (dobro) opravljenega dela.«