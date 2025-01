Jojo bi še igral, a za Turke je prestar

Josip Iličić je svoje vijolično poglavje tako rekoč že zaključil, Benjamin Verbič je zeleno-belega pri grškem velikanu Panathinaikosu že, za Andraža Šporarja pa se v Atenah tudi bliža konec. Za trojico dolgoletnih nogometnih reprezentantov se je leto 2025 začelo z bolj ali manj jasno prihodnostjo: Iličićeva je bliže koncu odlične kariere, Šporarjeva bi bila z obstankom pri atenskih zeleno-belih v »mirovanju«, Verbičeva bi se po koncu poglavja v grškem glavnem mestu lahko nadaljevala v Sloveniji.

Najbolj vznemirljivo vprašanje je, ali bo Iličić spomladi še igral za Maribor? Našega najboljšega strelca v tujini – v najmočnejši italijanski ligi serie A je zabil kar 96 golov – so novi vladarji kluba že »izbrisali« iz prihodnosti. V kakšni vlogi bo preživel zadnje pol leta v vijoličnem klubu, bodo razkrile že zimske priprave. Toda trener Boštjan Cesar, sicer njegov dolgoletni reprezentančni kolega, ve, da se bo Iličićeva pogodba z Mariborom iztekla junija. Rešitev s prestopom v Celje je bila ena od možnosti, a ji je »rdečo luč« prižgal trener prvakov Albert Riera.

Iličić, 37 let bo dopolnil 29. t. m., se o tem, v kakšni vlogi se vidi v drugem delu sezone, še ni izjasnil, a se še ne želi igralsko upokojiti. S prihodom turških vlagateljev je odpadla tudi zamisel, kar je bila tudi njegova želja, da bi pri vijoličnih lahko prevzel vlogo športnega direktorja.

Šporar ima še poldrugo leto veljavno pogodbo s »Paom« in povrhu denarno zelo privlačno. Letno mu navrže 850.000 evrov neto. Toda jeseni je za zeleno-bele v grškem prvenstvu igral le na štirih tekmah in zabil en gol, kar je bilo jasno sporočilo, da nanj v klubu ne računajo več. Šporarjevi možnosti sta naslednji: ali bo ostal v Atenah in čakal na svojo priložnost, ali pa bo 30-letni (27. februarja bo dopolnil 31 let) Ljubljančan našel nov klub, ki bo pripravljen prevzeti njegovo ne tako nizko plačo.

Najmanj nejasnosti je pri 31-letnem Verbiču, saj se je s Panathinaikosom razšel in je prost igralec. Povezuje se ga z vrnitvijo v Celje, toda vprašanje je, ali je Riera pripravljen sprejeti igralca, ki je v tej sezoni odigral le eno minuto v poletnih kvalifikacijah za evropsko ligo, zadnjih ligaških 14 minut pa v velikem derbiju proti Olympiakosu lanskega 19. maja.

Amir Ružnić išče rešitve

Na Iličićevo, Šporarjevo in Verbičevo kariero že več kot desetletje bedi eden od najuspešnejših in najvplivnejših zastopnikov nogometašev Amir Ružnić. Izolan je bil tako rekoč ves čas njihov skrbnik in tudi rešitelj, ko je bilo treba najti in zamenjati klube. Toda zdajšnji položaj ni najbolj idealen, česar se zaveda tudi nekdanji nogometaš, sicer še zastopnik reprezentantov Jana Mlakarja, Petra Stojanovića, Adama Gnezde Čerina, Tomija Horvata, Kenana Bajrića, Celjanov Tamarja Svetlina, Aljoše Matka, Damjana Vukliševića, Olimpijine tarče Jakoslava Stankovića ...

Počutim se, kot da bi šlo zame. Nazadnje, skupaj smo bili tudi v najlepših trenutkih, in bilo bi res nepošteno do njih, če jim zdaj ne bi pomagal.

»Ni lahko, bliže so koncu kariere, kot vrhuncu. Toda hkrati je njihova nogometna pot tudi moja. Tu ne gre le za posel, temveč za močna čustva. Moja so globoka in spoštujem vsakogar od njih. Počutim se, kot da bi šlo zame. Nazadnje, skupaj smo bili tudi v najlepših trenutkih, in bilo bi res nepošteno do njih, če jim zdaj ne bi pomagal. Lahko povem, da napenjam vse moči in da se vsi trudimo, da bi našli najboljšo možnost,« je priznal Ružnić. V svojem igralskem »portfelju« ima še enega reprezentanta, ki se mu izteka »rok trajanja«, Jasmina Kurtića (Südtirol), ki bo v petek dopolnil 36 let.