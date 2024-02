Groza na prijateljski tekmi: strela ubila nogometaša (VIDEO)

Iz Indonezije prihaja tragična novica. Na prijateljski tekmi med Bandungom in Subangom je ena oseba izgubila življenje. Gre za nogometaša Septiana Raharja, ki ga je zadela in ubila strela.

Po udaru strele se je nogometaš zgrudil na zelenico, na pomoč pa so mu takoj priskočili soigralci, ki so ga odnesli z igrišča in oživljali. Takrat je še dihal, žal pa so lahko zdravniki ob prihodu v bližnjo bolnišnico ugotovili le smrt, so navedli lokalni mediji.