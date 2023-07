Goran Dragić je prenovil igrišče v deželi svojega dedka (FOTO)

Veselo in razigrano je bilo pri Osnovni šoli I Murska Sobota. Ob navdušenju številnih gostov, zlasti ljubiteljev košarke iz dežele ob Muri, so namreč slavnostno odprli prenovljeno košarkarsko igrišče Gorana Dragića, ki ga je financirala fundacija športnega zvezdnika; ta želi s pokrovitelji, partnerji in prijatelji otroke in mladostnike znova zvabiti na zunanje športne površine.

Otvoritvene slovesnosti se je na veliko veselje učenk in učencev udeležil tudi naš zlati kapetan, ob njem sta bila soboški župan Damjan Anželj in ravnatelj OŠ MS I Aleš Benko. Župan je ob tem povedal, da je Murska Sobota predvsem nogometno mesto, da pa bo z novim igriščem zagotovo tudi košarka znova pridobila priljubljenost in igrišče zanesljivo ne bo samevalo. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so zaslužni za tako hitro uresničitev projekta. »Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bi se prenova lahko zgodila tako hitro. Če bodo vsi posli v občini potekali tako, se zares veselim nadaljnjega dela,« je dodal Anželj.

Korenine so v Prekmurju

Skupna vrednost projekta je 60.000 evrov, prenova pa zajema glavno košarkarsko igrišče, igrišče za odbojko in postavitev vadbene naprave na travnati površini. Fundacija Gorana Dragića košarkarska igrišča spreminja v sodobne in varne površine, namenjene vsem ljubiteljem košarke. Dragić, ki je bil zelo vesel, da lahko otrokom omogoči prenovljeno igrišče, je ob tem dejal: »Zelo sem vesel, da nam je v Murski Soboti uspelo odpreti peto igrišče v Sloveniji, in upam, da jih bo še veliko več.«

Pokazal je nekaj svojih mojstrovin. FOTOGRAFIJE: OSTE BAKAL

Prenovljene športne površine so dragocena pridobitev, ki bo mladino znova pritegnila k športnemu udejstvovanju.

Gogi je spregovoril tudi o svojih koreninah na Goričkem, mnogi so šele zdaj izvedeli, da se je Dragićev dedek rodil v Prekmurju. Dodal je še, da je v načrtu tudi prenova igrišča na Obali. »Zelo veliko mi pomeni, da smo prenovili igrišče v Pomurju. To smo načrtovali že pred dvema letoma. Moj dedi je iz Prekmurja, jaz sem bil kot otrok tam sicer le enkrat, ampak korenine so tukaj,« je dejal Gogi, ki se je tudi v Murski Soboti težko izogibal novinarskim vprašanjem predvsem o morebitnem nastopu za reprezentanco in o svoji nadaljnji karieri. Košarkarski as pa je največ časa namenil nadobudnim košarkarjem in ljubiteljem tega športa, ki so želeli avtogram ali pa se fotografirati z njim. Nato je zvezdnik z najmlajšimi metal na koš, z njimi klepetal in jim stisnil roko, kar bo mnogim ostalo v trajnem spominu.

60 tisočakov znaša skupna vrednost projekta.

Dogodka ob svoji šoli se je razveselil tudi ravnatelj Benko, ki ni mogel skriti veselja. »Po številu učencev je OŠ MS I največja pomurska osnovna šola. Za našo šolo, za učence, tudi za vse obiskovalce, ki se vsak dan vračajo, to zagotovo pomeni velik plus za šport, gibanje, telesno pripravljenost, kar pa seveda vpliva na uspešnost pri učenju,« je zadovoljen ravnatelj, dodal je še, da je bilo ob izteku šolskega leta pri njih 635 otrok, verjame pa, da se bodo zaradi prenovljenega igrišča mnogi ogreli tudi za resno treniranje.

Slovenski dres dokončno slekel

Ob koncu prijetnega dogajanja se je Dragić posvetil tudi predstavnikom sedme sile, ki nas je zanimala predvsem njegova reprezentančna prihodnost. »Odločitev je dokončna, reprezentančno zgodbo sem zaključil lani na evropskem prvenstvu. Imamo nekaj dobrih mladih fantov, čas je zanje, jaz pa grem v zasluženi pokoj, ko gre za reprezentančne nastope,« je odločno povedal priljubljeni Gogi, ki se je od reprezentance že poslovil po evropskem zlatu v Turčiji 2017, a si je slovenski dres znova oblekel lani, ko je v Stožicah najprej odigral poslovilno tekmo od domačega občinstva. Na prigovarjanje mnogih je izbrani vrsti nato pomagal še na evropskem prvenstvu, ko se Slovencem po presenetljivem porazu v četrtfinalnem spopadu s Poljaki ni uspelo približati dosežku izpred petih let. Kljub temu vrnitve ni obžaloval. »Če ne bi šel na evropsko prvenstvo, bi razmišljal, da bi lahko kaj naredili. Šel sem in poskusil ... Tudi mladi se morajo zavedati, da nam prej desetkrat ni uspelo, preden smo leta 2017 osvojili evropsko prvenstvo. To je sestavni del športa, padaš, vstajaš in greš naprej,« je poudaril Dragić, ki je že pred dnevi v pogovoru za srbski B92 dejal, da bo na avgustovskem svetovnem prvenstvu morda zgolj kot navijač, težko pa si predstavlja, da bi tudi igral. Zdaj je reprezentančna prihodnost dokončno jasna.

Želja po avtogramih je bilo ogromno.

V Murski Soboti je še razkril, da je pred njim najverjetneje tudi zadnja sezona v profesionalni karieri. Organizator igre, ki v ligi NBA nastopa že vse od leta 2008, bo tam tudi končal kariero. Dvakrat je bil član ekipe Phoenix Suns, vmes se je ustavil v Houstonu, kar šest sezon pa je nosil dres Miamija, kjer naj bi si želel skleniti bogato kariero. V zadnjih letih se je sicer precej selil, saj je igral še za moštva Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in nazadnje še Milwaukee Bucks. Kje bo kariero končal, še ni povsem jasno, zagotovo pa 37-letnik ne bo več igral v Evropi in slovenski reprezentanci.