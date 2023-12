Drama na igrišču: spet se je zgrudil, pred kratkim mrtev pet minut (VIDEO)

Srbski nogometni branilec Dragiša Gudelj (26), ki od marčevskega zastoja srca igra z defibrilatorjem, se je v 28. minuti tekme španske tretje lige med njegovo Cordobo in Melillo znova zgrudil na igrišču.

Gudelj je bil prepeljan v najbližjo bolnišnico v mestu Melilla, kjer so njegovo stanje stabilizirali.

Že drugič

To je že drugič, da se je Dragiša Gudelj zgrudil na igrišču. Prvič se je to zgodilo 25. marca na tekmi z Racing Ferrolom. Nato je doživel srčni zastoj, nato pa je moral na operacijo, kjer so mu vsadili avtomatski defibrilator.