Dragić obnovil še peto igrišče, košarkarjem kupil tri vozičke (FOTO)

Košarkarske sezone je konec, igralci pa so se odpravili na zasluženi dopust, ko je čas tudi za obkošarkarske dejavnosti. Tudi za nekdanjega reprezentanta Gorana Dragića, ki pa v teh dneh ni le počival, temveč nadaljuje obnovo igrišč. Akcijo, imenovano #PODAMDAIGRAM, je začel v letu 2019, ko je s pomočjo Mestne občine Ljubljana, sponzorji in partnerji prenovil igrišče v ljubljanskem Tivoliju. Leta 2021 je v sodelovanju Fundacije Goran Dragić, njenih podpornikov ter Mestne občine Maribor potekala obnova košarkarskega igrišča Tabor v drugem največjem slovenskem mestu, obe igrišči na kultnih lokacijah pa sta le začetek projekta, ki se je leta 2022 nadaljeval še z dvema legendarnima slovenskima košarkarskima središčema. Eno zunanje igrišče #PODAMDAIGRAM je bilo namreč postavljeno v Laškem, drugo pa v Novem mestu. Letošnje – skupno že peto – so postavili v Prekmurju, in sicer na zunanjih površinah OŠ I Murska Sobota.

Z nekdanjim kapetanom reprezentance Gregorjem Gračnerjem sta si segla v roke.

Ko dobiš nov športni voziček od Gorana Dragića, je to poseben občutek, predvsem pa veliko motivacije za nadaljnje delo.

Dogodek v Pomurju pa je imel še dodatno noto. Udeležili so se ga tudi košarkarji na vozičkih. Goran Dragić je s svojo ekipo in donatorji poskrbel, da trije igralci Matej Arh, Haris Koduzović in David Škorjanc po novem premorejo najsodobnejše košarkarske vozičke, ki jim omogočajo še boljšo igro, predvsem pa boljše gibanje po parketu. »Ko dobiš nov športni voziček od Gorana Dragića, je to poseben občutek, predvsem pa veliko motivacije za nadaljnje delo. Na odprtju igrišča v Murski Soboti smo uradno prevzeli vozičke. Tudi Goran se je usedel nanj in poskusil proste mete ter hitro ugotovil, da igranje na takšen način ni preprosto, obenem pa smo ga imeli priložnost osebno spoznati. Res je prijazen in preprost, ta dan si bom zapomnil za vedno,« je v zahvalo dodal David Škorjanc, vidni član naše košarkarske reprezentance.