Ta slovenski športnik je za Olgo Danilović najboljši

Želja zagnanih prirediteljev največjega teniškega turnirja pri nas, WTA 125 v ljubljanskem parku Tivoli, ni bila uslišana: prvi dan glavnega dela tekmovanja je deževalo kot za stavo in tako do poznejših popoldanskih ur tenisa ni bilo. Tako smo se na prizorišču srečali z Olgo Danilović, vodilno srbsko teniško igralko in v slovenski javnosti znano tudi kot dekle kapetana naše nogometne reprezentance Jana Oblaka.

Trenutno svetovna teniška lestvica razkriva, da se Beograjčanka nahaja na 110. mestu, z doseženim v dosedanjem delu sezone pa je večinoma zadovoljna. Predvsem ne občuti zdravstvenih težav, ki so ji v preteklosti nekajkrat prekrižale načrte na teniškem igrišču. »Če bi se ozrla k tej sezoni, bi dejala, da je bila zame ena boljših doslej. Ni je pa še konec in moj načrt je tekmovati na turnirjih, kolikor je le mogoče. Najprej v Evropi, nato v Aziji,« je dejala ob uvodu.

Rada pride tudi v Slovenijo

Podobno kot vrstnica Kaja Juvan, s katero sta se tako pogosto srečevali že na turnirjih mlajših starostnih razredov, ima svoj bazni tabor v Španiji. Le da Slovenka vadi v Barceloni, Srbkinja pa v Madridu. Spremljevalni štab slednje je španski, zato seveda ne preseneča, da v tem jeziku dobro napreduje: »Razumem vse, malo še zbiram pogum, da bi pogosteje govorila v španskem jeziku, zato s člani moje ekipe raje komuniciram angleško.«

V Sloveniji se vedno dobro počuti. FOTO: Dejan Javornik

V Španiji ji je lepo, toda vedno znova rada pride tudi v Slovenijo: »Res je zdaj vreme malo muhasto, toda sleherni sprehod po Ljubljani je za mojo sprostitev, izlet na Bled, kjer sem bila že večkrat, prav tako.« Tako pa se je ob koncu tedna sprehajala tudi s sestro Sonjo, odbojkarico Branika iz Maribora: »Sestra se res dobro počuti na Štajerskem. V ekipni športni panogi je prihod v okolje morda malce lažji kot med posamezniki, v tvojem okolju je v tem primeru več ljudi, ki ti lahko pomagajo pri prvem prilagajanju.«

Oče in mama košarkarja

Sicer pa tudi ta teniška igralka dobro pozna ekipni šport, njen oče Predrag je bil vrhunski košarkar, z reprezentanco SFRJ in nato ZRJ kar štirikrat evropski prvak. Tudi mama Svetlana, zdaj športna novinarka, je trenirala košarko. »Prav lepo je bilo odraščati v takšni družini. Od malega sem bila vpeta v svet športa. Če imaš ob sebi vrhunskega športnika, kakršen je bil moj oče, se ti je lažje pogovarjati o vsem. Enostavno dobro razume tvojo dejavnost, lažje je reševati kakšne težave,« nam je govorila 23-letna Srbkinja.

In četudi je odraščala v košarkarskem okolju, ji je od šestega leta starosti in tako prvih šolskih dni najbližje teniško igrišče: »Bila sem hiperaktiven otrok, tako da so me starši usmerjali k različnim dejavnostim, da sem nato lahko zvečer lepo zaspala. Ko pa sem prvič stopila na teniško igrišče, je bilo to – to.«

V domovini seveda posebej spoštuje Novaka Đokovića, njen Jan Oblak je za njo najboljši slovenski športnik. »Novak je z drugega planeta. Ko pa se pogovarjam z njim, mi deluje prav preprosto. Njegove misli so zlahka dojemljive in mi pozneje po pogovoru pogosto prav pomagajo.«