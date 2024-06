Danci in Slovenci: odločilna je bila poteza slovenske legende

Po včerajšnjem koncu skupine C evropskega prvenstva v nogometu, kjer sta se obe tekmi končali brez zadetkov, sta reprezentanci Slovenije in Danske končali povsem izenačeni.

Njuna tekma se je končala z 1:1, nato pa sta reprezentanci odigrali še dve izenačeni tekmi. Danci so igrali 1:1 proti Angliji in 0:0 proti Srbiji, naši nogometaši pa so dosegli nasprotno.

Standings provided by Sofascore

Vse to pa je povzročilo povsem izenačen položaj, zato so veljala pravila za določanje uvrstitve. No, na koncu so v skupini C Slovenci osvojili tretje mesto, Danci pa drugega.

Takšna so pravila

•Medsebojna srečanja

•Gol razlika izenačenih ekip

•Več doseženih golov med izenačenimi ekipami

•Skupna gol razlika

•Skupno število zadetkov

•Izvajanje enajstmetrovk, če ti ekipi igrata med seboj na zadnji tekmi

•Manj rumenih kartonov

•Skupni položaj v kvalifikacijah za prvenstvo

Različni mediji so poročali, da so se odločili po zadnjem kriteriju. Danska in Slovenija sta igrali v isti skupini, kjer sta končali z enakim številom točk, Slovenija pa je imela celo za dva zadetka boljšo gol razliko. Danci pa so imeli boljše razmerje in zmagali v skupini.

A UEFA je danes potrdila, da so bili rumeni kartoni odločilni. Slovenija jih je namreč prejela sedem, saj je v poštev tudi karton, ki ga je tehnični direktor reprezentance Milivoje Novaković prejel v 70. minuti tekme z Dansko.

Legenda Slovenije in naš drugi najboljši strelec v zgodovini, ki je za reprezentanco dosegel 32 golov na 80 tekmah, je dobil opomin zaradi ugovorjanja sodniškim odločitvam.

Če ne bo večjih presenečenj, se bodo v osmini finala Slovenci pomerili z zmagovalcem skupine E, ta par pa se bo srečal z zmagovalcem dvoboja, ki ga bo Avstrija za četrtfinale igrala s Turčijo ali Češko. Na drugi strani gre Danska k gostiteljici turnirja Nemčiji.

-