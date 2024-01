Čustvena izpoved slovenske plezalke: diagnosticirali so ji raka

Minulo leto je bilo za plezalko Lučko Rakovec izjemno naporno in težko. Na družabnem omrežju Instagram je razkrila, da je novembra izvedela, da ima raka na ščitnici in potrebuje operacijo. A to ni bila edina zdravstvena težava, ki je zaznamovala leto 2023.

»Leto 2023 je bilo zelo zahtevno. Novembra sem izvedela, da potrebujem operacijo zaradi raka na ščitnici. K sreči je minila brez težav. Zadnje tri mesece pa se soočam še z virusno okužbo želodca. Izčrpanost je zelo mila beseda, s katero bi opisala svoje počutje. Toda v letu 2024 gre lahko samo navzgor, kajne,« je zapisala 22-letnica.

Lučka Rakovec je hčerka kranjskega župana Matjaža Rakovca in športna plezalka, ki je leta 2019 na Škotskem postala evropska prvakinja v težavnostnem plezanju. V tistem letu se ji je za las izmuznila uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu.

Zapis je pretresel slovensko javnost, pod objavo so se oglasili številni njeni kolegi in ji zaželeli vse dobro.