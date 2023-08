Bayernu uspel veliki met: dobil je zvezdnika Kana za vrtoglavi znesek

Poletni prestopi v nogometnem svetu vedno burijo domišljijo navijačev, ki hlastno prebirajo vsako še tako neverjetno govorico o okrepitvah njihovega ljubljenega kluba. Letos se je poletje začelo z nejevero, ko se je plaz (odsluženih in aktualnih) zvezdnikov začel valiti proti Savdski Arabiji, tik pred začetkom sezone pa je »pokalo« tudi v Angliji. Tam pa ne bo več angleškega kapetana, Harry Kane bo prve lovorike lovil z Bayernom.

Vpliv Savdijcev se čuti tudi pri največjih prestopih v Evropi, odškodnine gredo v nebo. Saga poletja je bil prestop Harryja Kana k münchenskemu Bayernu, ki se je danes naposled realiziral. Bavarci so nujno potrebovali stroj za doseganje zadetkov v konici napada, 30-letni Kane, ki je lani za Tottenham dosegel prav toliko zadetkov, pa od Bayerna želi lovorike, ki jih v Londonu ni dobil. Imel je le še leto dni pogodbe, a je Bayern zanj vseeno odštel rekordno klubsko odškodnino, presegla bo 100 milijonov evrov. »Za ekipe z bogatimi lastniki je takšen prestop morda nekaj vsakdanjega, za nas, ki moramo denar zaslužiti, pa plačati 100 milijonov evrov ni mačji kašelj,« je prestop komentiral član upravnega odbora Bayerna Andreas Jung.

Saga Caicedo

Astronomske odškodnine na Otoku ostajajo del prestopnega vsakdana. Veliko prahu dviguje prestop Moisesa Caiceda, ekvadorskega obrambnega zveznega igralca, ki si ga želijo pri Chelseaju in Liverpoolu. Brighton je zanj odprl dražbo, najvišjo ponudbo so oddali rdeči z Anfielda in kluba sta bila za prestop že dogovorjena, Liverpool bi za 21-letnika plačal skoraj 130 milijonov evrov odškodnine. Potem pa je vmes posegel Caicedo, ki naj bi si želel prestopiti le v Chelsea in prestop je (vsaj za nekaj časa) padel v vodo. Če bo realiziran, bi Caicedo skočil na vrh lestvice rekorderjev tega prestopnega roka, kjer je trenutno Declan Rice.

Ob Harryju Kanu v deseterici največjih najdemo le še en prestop, ki se ni zgodil v Angliji – za Juda Bellinghama je madridski Real odštel dobrih 100 milijonov evrov in premagal konkurenčne ponudbe koga drugega kot bogatih angleških klubov. Če za konec pogledamo še nekaj številk – do 11. avgusta so angleški klubi za odškodnine odšteli 1,87 milijarde evrov, sledi italijanska Serie A s 670 milijoni, savdska liga jih je odštela slabih 500. Klubi iz lig velike peterice (Ang, Ita, Špa, Nem, Fra) so letos poleti odšteli za 3,85 milijarde evrov odškodnin.