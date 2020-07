Bayernov Thompson in pijani najstnik

Nogometaši so bolj ali manj tri mesece zaradi virusa ždeli v karanteni. Ni bilo glamurja, zabav po nočnih lokalih, niso mogli pokazati svojih lepših in boljših polovic, da bi se drugim cedile sline in bi pasli oči na njih. Ali se kar sami važiti, kakšne komade imajo. Denar pa jim je, ob nižanju plač, le pritekal na bančni račun. Ker ga zaradi ustavitve življenja, seveda tudi nočnega, niso mogli sproti dovolj porabiti, se ga je zdaj nabralo še večji kup. Najprej je v nemški bundesligi vsak žogobrcar oddelal svoj posel po najboljših močeh, zdaj je prišel čas dopustov in še posebno igralci Bayerna so si zaradi dvojne, ligaške in pokalne, krone dali duška. Nekateri pa žalost utapljajo v alkoholu oziroma se pokarantensko sproščajo. Borussia iz Dortmunda v boju za naslov na koncu ni zbila krone z glave bavarskemu velikanu, 19-letni norveški najstnik Erling Braut Håland, ki je januarja Salzburg kot mesto klubskega bivanja zamenjal za Dortmund, pa se v dolgih severnjaških nočeh zabava po svoje. Ker se je v nekem norveškem nočnem klubu vedel tipično skandinavsko, vemo, kaj to pomeni, so ga redarji na koncu vrgli ven. Håland je v letošnji sezoni zabijal kot za stavo za avstrijske prvake in nemške podprvake, za Salzburg tudi v ligi prvakov, skupaj je za nemško govoreča kluba v sezoni 2019/20 v 40 tekmah dosegel 44 zadetkov. Želel si ga je tudi Juventus, a ker je tam narcisoidni Cristiano Ronaldo, je vikinški najstnik našopirjeni katoliški stari dami pokazal sredinec in si za delodajalca izbral Skandinavcem razumljivejše protestantske Nemce. Erling Håland je protestiral tudi zdaj, ko so ga na domači grudi vrgli iz nočnega kluba, po besednem žaljenju se je začel prerivati z redarjem, na koncu so kipečega in z alkoholom podprtega najstnika proč odvlekli prijatelji. Nemec ni ustaš Vratar Bayerna Manuel Neuer se je razšel z ženo Nino, zdaj prijateljuje z 19-letno rokometašico Aniko, glej ga zlomka, ta je povsem podobna njegovi nekdanji. Očitno si je prvi branik nemške izbrane vrste v glavo vtepel svoj profil idealne ženske. Neuer dvojno krono svojega kluba proslavlja na hrvaški obali, najprej je med rekreacijo v Omišu zavil v gostinski lokal, vsem plačal rundo pijače in se gostom tudi spominsko podpisoval. V Dubrovniku je igral vaterpolo, nato je v družbi prijatelja, trenerja Bayernovih vratarjev Tonija Tapalovića, prepeval pesmi Marka Perkovića - Thompsona. Zdaj se 34-letni vratar brani pred očitki, tudi iz Nemčije, in pravi, da nima nič z ustaštvom. »Nisem vedel, kaj pojem, ne razumem in ne govorim hrvaško. Tudi nisem vedel, od katerega pevca je ta pesem,« trdi. No, nekateri menijo, da se s posnetkov lepo razloči, da Bayernov vratar zelo dobro obvlada hrvaški jezik. Tako ali drugače, pomembno je, da sta si Håland in Neuer dala pokoronskega duška.