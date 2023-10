Argentinski as bi bil prvi mož Fife

Ko so se zvezdniki svetovnega nogometa zbirali za pomoč žrtvam poplav v Sloveniji, Javier Zanetti ni okleval niti za hip. Prihitel je v Stožice ter se s prislovično skromnostjo, ki ga je popeljala do statusa legende argentinske reprezentance in milanskega Interja, še enkrat prikupil vsem okoli sebe. čeprav je končal igralsko kariero leta 2014, je 10. avgusta dopolnil že 50 let, ki pa jih zelo dobro skriva. Še vedno je poln energije in načrtov za prihodnost.

Izjemne številke

Zanettijevo pot so zaznamovale izjemne številke. V dresu argentinske reprezentance je odigral 145 tekem in bil njen rekorder v letih 2007-18, zdaj zaostaja le za Lionelom Messijem (176) in Javierjem Mascheranom (147). Barve Interja je branil 19 sezon, od leta 2001 do upokojitve je bil kapetan moštva in z njim osvojil 16 lovorik.

Petkrat italijanski scudetto, po štirikrat pokalni in superpokalni naslov, po enkrat trofeje v ligi prvakov, pokalu Uefa in klubskem SP. Niz njegovih dosežkov in rekordov zajema še marsikaj, še več njegov entuziazem zunaj igrišč. Med drugim že dve desetletji vodi svojo fundacijo za pomoč siromašnim, je Fifin ambasador za podporo otrokom in globalni obraz specialne olimpiade.

Ob tem je podpredsednik Interja, zastopnik južnoameriške konfederacije Conmebol v svetovni zvezi Fifi, član svetovalne skupine za razvoj nogometa pri Uefi ... V kateri funkciji bi se najraje videl v prihodnosti?

»Mednarodni parket mi ustreza in Fifa še nikoli ni imela argentinskega predsednika. To seveda ne pomeni, da me ne bi zanimalo krmilo argentinske zveze, toda glede na moja številna poznanstva bi bila Fifa naravno nadaljevanje poti,« pravi Zanetti, sin skromnega zidarja Rodolfa in čistilke Violete iz pristaniškega dela Buenos Airesa, ki je po koncu igralske kariere uvidel, da potrebuje celovito izpopolnjevanje. Zato se je odločil za študij športnega menedžmenta. Rad bi bil namreč koristen tudi na področjih marketinga, financ in odnosov z javnostmi, svet pa se spreminja sleherni dan.

Učil se je od Mandele in papežev

»Pri tem so mi koristili stiki s številnimi modrimi možmi. Z Nelsonom Mandelo, zadnjimi tremi papeži, Mickom Jaggerjem, Rogerjem Federerjem ...« pojasni in zaupa, da je ostal tesen prijatelj Joseja Mourinha, ki mu je ob prihodu k Interju zaupal vlogo vodje milanske zasedbe in v sezoni 2009/10 sta osvojila vse možne lovorike, tudi ligo prvakov. V Milanu ima še vedno nekaj področij delovanja, med drugim je lastnik treh argentinskih restavracij (Botinero, Gaucho in Patio del Gaucho), v katerih delajo izključno njegovi rojaki. »Eden je sicer Brazilec, a smo ga 'naturalizirali'. Želim pomagati ljudem, ki iščejo zaposlitev v Evropi,« pojasni.

Največ pozornosti seveda nameni soprogi Pauli, s katero se je poročil, ko je bil star 19 let, in njunim trem otrokom. Hčerka Sol je stara 18 let in se šola v Los Angelesu, 15-letni sin Ignacio se je navdušil nad futsalom, 11-letni Tomas pa vadi pri Interju. Skupaj so spremljali lanski mundial v Katarju in si ob zmagoslavju Argentine objokani planili v objem. Predvsem zaradi Messija. Za vse, kar se je slabega zgodilo v Argentini, je bil dotlej kriv on ...