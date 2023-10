Anže Lanišek po treningih še na delovne akcije

V Kranju so včeraj zaradi močnega dežja in spremenljivega vetra le s težavo spravili pod streho eno serijo mladinskega državnega prvenstva v smučarskih skokih (do 18 let), na katerem so bolj ali manj uspešno tekmovali tudi upi iz klubov, ki so v katastrofalnih avgustovskih poplavah utrpeli precejšnjo škodo. Med njimi je najbolj nastradal SSK Ljubno BTC. Manjše naprave je uničil plaz, na večji (HS-94), ki gosti tekme za svetovni pokal v ženskih skokih, je pravo razdejanje pustila Savinja.

»V radiusu (od 100 m naprej) in v izteku smo imeli od enega do dveh metrov vode, ki je dvignila plastično podlago. Medtem smo jo odstranili, očistili in pospravili, nazaj pa jo bomo postavili spomladi,« je pojasnil Rajko Pintar, generalni sekretar SSK Ljubno BTC. Zagotovil je, da tekmovanje za svetovni pokal 27. in 28. januarja 2024 ni ogroženo. Odpovedati pa so morali poletne preizkušnje za pokal FIS in slovenski pokal.

Za 255.000 evrov škode

Skakalnice so sicer last občine, ki je poslala svojega cenilca škode; ta uradno na vseh objektih znaša 255.000 evrov. »Malo nas skrbi plaz pod sodniškim stolpom, preveriti moramo tudi, kako je z električnimi in optičnimi vodi, črpalkami, sistemom za zamrzovanje ...« se je vprašal Pintar. Meni, da bo občina stroške za nastalo škodo uveljavljala na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Koliko kruha se bo izcimilo iz te moke, pa ne ve.

1 milijon in 71.400 evrov znaša skupna uradna ocena škode na vseh poškodovanih skakalnih objektih in vzporedni infrastrukturi v Sloveniji.

V klubu so »konkretno denarno pomoč« prejeli od direktorjev skakalnih tekmovanj v svetovnem pokalu Čike Jošida in Sandra Pertileja. Računa, da jim bo šla na roke tudi Mednarodna smučarska zveza. »Nadejam se, da nam bo pomagala pri izvedbi januarskega tekmovanja, morda pri plačilu sodniških stroškov, zelene črte, ki označuje potrebno daljavo za prevzem vodstva …« je razmišljal Pintar. Od SZS pričakujejo, da jim bodo pomagali pri iskanju novih pokroviteljev (poplave so zadale precejšen udarec lokalnim podjetjem), da jim bodo pustili celoten izkupiček od televizijskih pravic ...

Bo ostalo le pri obljubah?

Voda je močno poškodovala tudi center SSK Mengeš, v katerem se je med drugimi kalil v zadnjih treh zimah najboljši slovenski reprezentant Anže Lanišek. »Uradni cenilec je na objektih ovrednotil škodo na 97.000 evrov, z uničeno in poškodovano opremo vred pa ta znaša 150.000 evrov,« je glavni trener pri mengeškem klubu Aleš Selak razkril, kakšne posledice je pustila narasla Pšata, ki je dvignila plastično podlago na skakalnicah na Zalokah pod Gobavico, podrla ograjo, prepolovila zabojnik s fitnesom in uničila precej opreme.

Člani kluba in njegovi privrženci so z delovnimi akcijami, na katerih je v povprečju delalo po 30 ljudi (z Laniškom na čelu), ki so zbrali več kot 1700 prostovoljnih ur, hitro usposobili skakalnice, tako da so lahko začeli najmlajši upi kmalu spet vaditi. »A postaviti bo treba nove ograje, zagotoviti prostor za fitnes, odpeljati naplavine …« je Selak naštel, kaj vse bo treba še postoriti za normalno delovanje. Na vprašanje, od koga si obetajo pomoč, je odvrnil, da so prejeli določene obljube. »Bomo videli, ali se jih bodo tudi držali. A skrbi me, da se bomo morali spet znajti po svoje,« je omenil glavni trener pri SSK Mengeš.

Tudi v Žireh velika škoda

Dosti bolje je niso odnesli niti v Žireh, kjer je uradni cenilec škodo v SSK Norica Žiri ocenil na 108.000 evrov. »To smo prijavili na občino, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Olimpijski komite Slovenije in SZS. Upam, da bomo čim prej prejeli določena sredstva in da bomo lahko začeli urejati brežine na potoku Račeva, saj nočemo, da bi se nam kaj takšnega ponovilo,« je poudaril predsednik kluba Andraž Kopač.

Voda je dodobra poškodovala spodnji del njihovih skakalnic (66-, 40-, 26- in 18-metrsko). »V iztekih je bilo za 500 kubičnih metrov materiala, zalilo je tudi slačilnice, v katerih smo imeli za pol metra vode z blatom. Odneslo je tudi več metrov parkirišča in premaknilo nosilni steber za razsvetljavo,« je o posledicah poplav spregovoril prvi mož SSK Norica Žiri ter dodal, da so člani kluba v desetih dneh znova spravili v pogon skakalnice. Tako trenažni proces ni preveč trpel.

Zaradi poplav oziroma plazov in neurja so bili med prizadetimi klubi tudi SSK Mislinja, SSK Velenje in SSK Fužinar Ravne.