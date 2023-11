Anamarija Lampič sporočila, da ga želi maksimalno »naštudirati«

Verjetno edina biatlonka v svetovnem pokalu, ki je lahko prva ali zadnja, je Anamarija Lampič. Nekdanja šampionka v smučarskem teku danes začenja drugi »napad« s puško na rami, sezona 2023/24 se bo začela s tekmo mešanih štafet v Östersundu na Švedskem.

Lampičeva je na Pokljuki pred sredinim odhodom na mrzli sever tavala v megli glede svoje pripravljenosti, nekaj moči jih je vzel prehlad, obeta pa si, da bo skozi zimo stopnjevala formo in jo izkoristila na vrhuncu sezone, februarskem svetovnem prvenstvu v Novem Mestu na Češkem.

V kakšnem stanju pričakujete prvi start?

»Tekaško je visoka raven, tukaj ne bo težav, če nič drugega, mi ves čas za vrat diha Polona (Klemenčič; op. p.). Strelsko pa tako-tako, zdi se mi, da je napredek, a je odvisno od dneva. Nihanja so velika. Na dober dan mi gre in so tudi drugi malo začudeni. Lahko pa je tudi zelo slab dan, ko si najraje kaj poveznem čez oči in grem v sobo.«

Kaj pričakujete od Švedske?

»Ne vem, kam bi se dala trenutno, bomo videli po Švedski in na tej podlagi bom iskala naprej, kaj popraviti in kaj zadržati. Se pa prvih tekem zelo veselim, ker vsi komaj čakamo, da se začne zimska sezona, da začnemo tekmovati, ustvarjati rezultate. Vem, da smo kot reprezentanca sposobni velikih stvari.«

Običajna sezona prinaša dva vrhunca, Pokljuko in svetovno prvenstvo. Tokrat Pokljuke ni na koledarju, vrnila se bo naslednjič. Torej, Češka ...

»Gotovo smo vsi najbolj osredotočeni ravno na Češko. Proge tam nam kar ustrezajo. Jaz imam sicer pred seboj le en glavni cilj, to so olimpijske igre, vse do takrat je le priprava.«

Kako ste polnili baterije po koncu prejšnje sezone, preden ste jih začeli spet prazniti na težkih pripravah?

»Tako, da sem se s fantom (Boštjanom Klavžarjem, trenerjem in pomočnikom Ricca Grossa; op. p.) lotila dokončanja hiše in okolice najine parcele. Bilo je kar pestro, potem sem si vzela 12 dni prosto, šla na počitnice na Ciper in prišla nazaj, ko smo se odpravili na prve priprave na morje.«

Povedali ste, da so vaš veliki cilj olimpijske igre v Italiji v Milanu in Cortini. Bili ste v Pekingu kot tekačica. Boste po letu 2026 in OI razmišljali o karieri smučarske skakalke, nordijske kombinatorke ali kaj podobnega?

»Za zdaj še ne razmišljam tako daleč, zdaj so vse mislim usmerjene v OI v Milanu oziroma Cortini. Ta šport želim v štirih letih »naštudirati«, kolikor se ga da. Bomo videli, kaj bo potem.«