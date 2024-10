Zmaji samozavestno nad bundesligaša

Z imenitno popotnico kvalifikacij za konferenčno ligo in tudi izkušnjami iz minule sezone gre Olimpija v konferenčno ligo po nekaj več: napredovanje v evropsko pomlad, med 24 najboljših, ali kar neposredno uvrstitev v osmino finala. Ali so njene ambicije realne, bo deloma razkrila že prva tekma, ki jo bodo zeleno-beli igrali drevi (18.45) v Nemčiji pri Heidenheimu. Lansko odkritje bundeslige prvič igra v evropskih pokalih.

Heidenheimova pravljica in preboj iz amaterske pete lige v najmočnejšo pod taktirko »večnega« trenerja – v tej vlogi je že od leta 2007 – Franka Schmidta je prav z možnostjo nastopa v Evropi dobila še eno sijajno poglavje. Preboj v KL ni bil lahek, švedski Häcken je še šest minut pred koncem povratne tekme držal podaljšek, a je nato še drugič izgubil. Bundesligaški palček je napredoval s 5:3 (2:1, 3:2).

Pet različnih strelcev je razveselilo trenerja, ki je sestavil zasedbo s pretežno nemškimi igralci. Le trije člani prvega moštva nimajo nemškega potnega lista, najmočnejša aduta pa sta mlada napadalca, 18-letni Bayernov up in reprezentant selekcije do 21 let Paul Wanner ter še danes 24-letni Marvin Pieringer. Popolnoma enak strelski izkupiček imata v tej sezoni, po dva gola sta zabila v bundesligi, enega pa proti Häcknu.

Heidenheimova petkrat višja moštvena vrednost (po Transfermarktu) od Olimpije (50,1: 9,8 v milijonih evrov) je le prednost na papirju, je prepričan tudi Olimpijin trener Victor Sanchez. Za Španca z veliko slavnejšim igralskim poreklom kot ga ima njegov kolega Schmidt je prva tekma v evropskem pokalu v vlogi prvega trenerja karierni vrhunec. Močno je motiviran.

V Heidenheimu bodo imeli Ljubljančani tudi podporo okrog 700 slovenskih navijačev. FOTO: Jože Suhadolnik

Olimpija je v Nemčijo dopotovala že v torek in ima močne argumente za samozavestno držo. Niz 17 tekem brez poraza je opozorilo za Heidenheim, ki je bil po prvih dveh tekmah celo na vrhu bundeslige, po petih je na šestem. Nemara najmočnejši adut predstavljajo lanskoletne izkušnje tekmovanja na dveh frontah. In tudi uglašeno moštvo z razigranimi ter zdravimi igralci, ki so se povsem ujeli s Sanchezovimi prijemi in zamislimi.

»Ni težko preklopiti iz domače lige v Evropo. Smo izkušeni, zato to ni posebna znanost,« je kar malo vzvišeno pojasnil, od kod samozavest zeleno-belih, komaj 20-letni »rutiner« v branilski vrsti Marcel Ratnik.

Lani je Ljubljančane napredovanja iz skupinskega dela tekmovanja stalo pomanjkanje izkušenj, zdaj jih imajo dovolj. Imajo tudi, kar je morda še najpomembnejše, »mir v hiši«, ki jim omogoča popolno osredotočenost na tekmo.

»Praznik« za Adama Deliusa

Ustvarjalni mir in odlični rezultati so podžgali zeleno-bele navijače za selitev v malo manj kot 600 kilometrov oddaljeno mestece s 50.000 prebivalci v zvezni deželi Baden-Württemberg. Dopotovali bodo v velikem številu, do 700, 800 bi jih lahko v Voith-Areni z zmogljivostjo 15.000 sedežev spodbujalo »zmaje«, med katerimi bodo šle dlake pokonci tudi predsedniku Adamu Deliusu. Za münchenskega poslovneža je prva Olimpijina tekma v Nemčiji nekaj posebnega in priložnost, da tudi svojim poslovnim kolegom, prijateljem in znancem pokaže, zakaj svojo nogometno srečo išče v Sloveniji. Potrudil se je, vsaj 100 njegovih povabljencev bo držalo pesti za zeleno-bele, ki bodo do 19. decembra igrali še pet tekem: 24. t. m. doma z LASK iz Linza, 3. novembra v gosteh pri HJK v Helsinkih, 28. novembra doma proti Larneju, 12. decembra bodo gostili Cercle Brugge, 19. decembra pa bodo gostovali pri Jagiellonii. Glavni sodnik današnje tekme je Albanec Enea Jorgj.