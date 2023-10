Zeljković bo Olimpijin Magath

Naslednik Joaa Henriquesa na trenerskem stolčku Olimpije ne bo niti Felix Magath niti kakšen drug tujec, temveč slovenski nogometni strokovnjak Zoran Zeljković. Stožiški preobrat je prinesel presenetljiv, a deloma pričakovan razplet. Vodilni možje kluba so namreč ohranjali možnost, da bodo angažirali domačega trenerja. Namesto Zeljkovića pa bo koprske nogometaše vodil Safet Hadžić, ki je bil doslej v vlogi predsednikovega svetovalca.

Prvi mož Kopra zahteval le odškodnino

Zadnjo besedo so imeli Koprčani. Zeljković je bil pogodbeno vezan s klubom, zelena luč za selitev pa se je prižgala šele v torek pozno zvečer, ko je bil predsednik ljubljanskih zeleno-belih Adam Delius na poti v Slovenijo. »Vse je bilo korektno. Olimpijin direktor Igor Barišić in trener sta me obvestila, da bi se rada pogovorila o možnosti selitve v Stožice. Morali smo se uskladiti le še o odškodnini,« je pojasnil predsednik Kopra Ante Guberac.

Celje 11 8 2 1 24:10 26 Koper 11 7 3 1 20:9 24 Olimpija 11 6 2 3 26:19 20 Maribor 11 5 2 4 17:12 17 Bravo 11 5 2 4 17:16 17 Mura 11 4 1 6 13:20 13 Domžale 11 3 2 6 16:19 11 Aluminij 11 3 1 6 15:20 10 Radomlje 11 2 3 6 10:17 9 Rogaška 11 2 2 7 7:23 8

Zeljkovićevega odhoda ni mogel preprečiti ali ovirati. »Če ne bi našli skupnega jezika, bi težko še naprej deloval v Kopru. Vedel je, da bi imel boljšo pogodbo, da bi lahko vodil Olimpijo v Evropi, da je Olimpija večji klub od Kopra, da je Ljubljančan, da se takšne priložnosti ponujajo redko ali le enkrat,« je Guberac nizal razloge, zakaj je licitiral le pri odškodninskem znesku, ki se je ustavil pri približno 150.000 evrih.

»Izziv in priložnost sta bila prevelika, Olimpija igra tudi v Evropi. Nisem se mogel upreti, a če se ne bi izšlo, bi z vsem srcem nadaljeval delo v Kopru,« je po zadnjem treningu na Bonifiki povedal 43-letni Jaršan. Na Obalo je prišel poleti 2021 in že v prvi sezoni popeljal Koprčane v Evropo, potem ko je na zaključnih tekmah izgubil šampionsko bitko z Mariborčani.