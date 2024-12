Zeleno-bela budnica

Olimpija je šla v končnico jesenskega dela nogometnega prvenstva z upanjem, da bo ohranila minimalno prednost, ali pa vsaj z minimalnim zaostankom za Mariborom. Toda jesenski zaključek s tekmami na domači in evropski fronti se je izšel njej v prid. Padli so Mariborčani, ki so bili po 12. krogih 1. SNL z Olimpijo poravnani po točkah, na odmor pa so šli s šestimi v zaostanku.

Toda v lovu za Olimpijo gre vijoličnim v prvem mesecu drugega dela na roko spored: oba velika derbija, s Celjem in Olimpijo bodo igrali v obdobju, ko bosta največja tekmeca z mislimi krepko v evropskih tekmah.

Prvi izziv za vijolične je hkrati tudi prva ura resnice za branilce naslova Celjane. In obratno. V 20. krogu (8. februar) in pred prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige (13. februar) se bosta štajerska tekmeca pomerila v Celju. To bo tekma, ki bo poraženca tako rekoč izločila iz bitke za prvaka. Mariborčani bodo pred naslednjo tekmo sezone, velikim derbijem (9. marec), v 21. krogu gostili še neugodni Bravo.

Za vodilne Ljubljančane je prvi teden marca budnica: najprej jih v 23. krogu čaka velika šampionska bitka s Celjani (1. marec), nato še veliki derbi v 24. krogu v Ljudskem vrtu. Vijolični bodo držali pesti, da bo Olimpija v dodatnih kvalifikacijah v KL izločila banjaluški Borac, saj bo v tem primeru tik pred velikim derbijem igrala že prvo zelo zahtevno tekmo osmine finala proti zmagovalcu dvoboja Fiorentina – Rapid Dunaj. Prvo zahtevno gostovanje bo v 20. krogu v Kopru.

Prva liga Telemach Olimpija 18 11 6 1 26:6 39 Maribor 18 9 6 3 31:14 33 Koper 18 10 3 5 27:14 33 Celje 18 9 4 5 32:26 31 Bravo 18 8 6 4 26:18 30 Primorje 18 7 3 8 20:28 24 Mura 18 6 3 9 22:25 21 Radomlje 18 5 4 9 20:24 19 Domžale 18 2 4 12 13:40 10 Nafta 18 2 3 13 11:33 9

Vijolična čistka upornih

Prvoligaška fronta se je te dneve preselila na nogometno tržnico. Olimpija išče napadalca in zadnjega zveznega igralca, pred vrati pa je tudi mestni prestop. Trener Olimpije Victor Sanchez je prižgal zeleno luč za 23-letnega napadalnega zveznega igralca Jakoslava Stankovića. Celjani zaradi poškodbe prvega strelca Armandasa Kučysa iščejo napadalca in po prodaji Davida Zeca še enega srednjega branilca. Glavna tarča je že dolgo znana, vratar.

Pri Mariboru je navzven mirno, a turški selektorji so zaznali nezaupanje dela igralcev, ki s »figo v žepu« sprejemajo Boštjana Cesarja. Pri vijoličnih se obeta največ prihodov in odhodov, tudi zaradi jasnega cilja turških vlagateljev, ki jih zanima izključno preboj v enega od evropskih tekmovanj. Najlažja pot vodi prek naslova prvaka.

Olimpija bo glavni del priprav opravila v Španiji v Murcii, Maribor v Turčiji v Beleku, Celje pa bo formo brusil na Hrvaškem. V Turčijo bodo odšli tudi Sobočani, na Malto pa Bravo in Domžale. Hrvaška Istra bo tudi pripravljalna baza za Primorje in Radomlje, le Koprčani in Lendavčani bodo doma. Za Koper je Istra tako ali tako njihov dom, medtem ko ima Nafta, če ne bo res pravega zimskega vala, najboljše razmere imela v svojem vadbenem centru, najboljšem v Sloveniji.