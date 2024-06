Za Rogličem odlična etapa: pokazal je, da bo na Touru še kako konkurenčen

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je drugo etapo 76. kriterija po Dofineji končal na drugem mestu. Traso med Gannatom in vrhom sicer ne najbolj strmega prelaza Loge (142 km) je sicer prvi zmogel Danec Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility), ki je s tem prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku.

Skupina najboljših je v današnji razgibani etapi strla srce zadnjemu ubežniku Francozu Brunu Armirailu (Decathlon AG2R) in ga ujela vsega 150 m pred ciljem. Iz goste megle je na prelazu Loge, vrh tega ni bil kategoriziran, prvi ciljno črto prečkal Cort Nielsen. Slavil je prvič v dresu norveške ekipe, skupno pa je bila to 27. zmaga v njegovi karieri.

Roglič je ciljno črto prečkal drugi, tretji pa je bil zmagovalec prestižne dirke Pariz - Nica Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike). V boj za visoka mesta se ni vključil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je zasedel 27. mesto, a končal v času zmagovalca.

V skupnem seštevku je vodstvo po etapni zmagi prevzel Cort Nielsen, ki ima po zaslugi bonifikacij štiri sekunde naskoka pred Rogličem in šest pred Jorgensonom.

V etapi si je skupina ubežnikov privozila dobre štiri minute naskoka. Bližje kot so bili kolesarji cilju, bolj je bilo videti, da bo zmaga pripadla najbolj vztrajnemu ubežniku Armirailu.

Na zadnjem klancu je ritem narekovala tudi Rogličeva ekipa Bora-hansgrohe oziroma Rus Aleksander Vlasov in Avstralec Jai Hindley. Sprva so se želeli znebiti predvsem odličnega sprinterja in nedeljskega zmagovalca Danca Madsa Pedersena. To jim je tudi uspelo tik pred vrhom zadnjega kategoriziranega vzpona. Nato pa so začeli lov na zadnjega ubežnika. Njihova prizadevanja so obrodila sadove v zadnjih kilometrih, ko je na pomoč priskočila ekipa današnjega zmagovalca in le ulovila Francoza na čelu.

V torek bo na sporedu še ena razgibana etapa od Celles-sur-Durolla do Les Establesa (181,7 km). Zahtevnih je predvsem zadnjih 62 km. Po 40 km vzpenjanja z nizkimi odstotki naklona sledi nekaj spusta pred ciljnim klancem, dolgim 3,8 km s povprečnim naklonom 5,2 %.