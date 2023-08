Z Rogličem na Vuelto mala slovenska ekipa

Primož Roglič se v kolesarski sezoni 2023 dobro počuti v svoji koži. O tem pričajo štiri zmage na štirih etapnih dirkah, na katerih je nastopil, pa tudi pristop k naslednjemu izzivu. Pred 78. Vuelto, ki se bo v soboto začela v Barceloni, je 33-letni Zasavec vrhunsko pripravljen, umirjen in samozavesten, čeprav ve, da bo pot do njegovega morebitnega četrtega zmagoslavja na dirki po Španiji najbolj zahtevna doslej.

»V zadnjih letih nisem velikokrat odšel na Vuelto z jasnim načrtom, nastop na njej je bil posledica stvari, ki se pred tem niso odvile, kot bi si želeli. Zdaj je vse dobro, nestrpno pričakujem start,« je virtualni pogovor s slovensko sedmo silo začel Roglič. Pred vsakim od dosedanjih štirih nastopov na Vuelti se mu načrti niso izšli na Giru (2019) ali Touru (2020, 2021, 2022), kaplja čez rob pa je bila lanska sezona, ko je padcu na francoskih cestah sledil še hujši na španskih.

Na Vuelti čakajo precej močnejši tekmeci

Takrat se je končala Rogličeva triletna prevlada na Iberskem polotoku, vendar se je začelo tudi novo, izjemno uspešno poglavje v njegovi karieri. Rogla se je po operaciji rame in polletnem premoru vrnil z zmagami na Tirreno–Adriatico, dirki po Kataloniji in na največje navdušenje slovenskih navijačev z rožnato majico z Gira, ki jo je osvojil maja na Višarjah.

Stoodstotni izkupiček je obdržal tudi, ko se je minuli teden vrnil v karavano in brez vidnejšega naprezanja dobil dirko po Burgosu. Vendar ga na Vuelti čakajo precej močnejši tekmeci. Med drugimi bo moral premagati lanskega zmagovalca španskega kroga Remca Evenepoela (Soudal Quick Step) in letošnjega šampiona Toura Jonasa Vingegaarda, s katerim bosta poskušala Jumbu Vismi prikolesariti zgodovinski trojček zmag na tritedenskih dirkah v isti sezoni.

Želi odprto komunikacijo

»Med mano in Jonasom bo morala biti odprta komunikacija, da se bo vedelo, kaj kdo dela. Treba se bo izogniti neposredni tekmi znotraj ekipe in s skupnimi močmi premagati druge tekmece,« se Roglič nadeja, da bo Jumbo Visma složno odpeljala 3153,8 km dolgo pot do Madrida, ki se bo v soboto začela s 14,8 km dolgo ekipno vožnjo na čas v Barceloni.

Na njej bo Rogličev sopotnik prvič Jan Tratnik, 33-letni Idrijčan, ki je moral po nesreči na zadnjem treningu v Pescari izpustiti Giro. »Z Janom sva se prej skupaj vozila in rekla, da do sobote ne greva več na kolo, da bova oba gotovo startala. Poznamo njegove odlike, ne gre le za to, da lahko med seboj govoriva slovensko, temveč za zelo močne noge. V veselje mi bo, da bova skupaj dirkala. Tudi drugi Jan (Bevc) bo z nami, mehanik, mala slovenska ekipa gre na Vuelto,« Rogliču ne bo manjkalo družbe rojakov, četudi v Španiji ne bo toliko slovenskih navijačev kot v Italiji.