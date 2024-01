Z Danci le za prestiž?

Še vedno obstaja teorija, da bodo slovenski rokometaši 16. evropsko prvenstvo končali v Kölnu, a veliko bolj verjetno bodo danes v Hamburgu odigrali zadnjo tekmo. Tudi če bo ta revialnega značaja, želijo proti glavnim favoritom za zlato iz Danske (18.00) ponuditi vsaj dober odpor in tako z dvignjenimi glavami reči slovo Nemčiji ter s pozitivnimi občutki čakati na verjetne marčevske kvalifikacije za OI v Parizu.

V Lanxess Areni v Kölnu bodo konec tedna boji za kolajne, v katerih Slovenije tokrat ne bo, še vedno pa si lahko priigra tekmo za peto mesto, a le v primeru, da bo danes osvojila več točk, kot jih bo pred tem Portugalska proti Nizozemski (15.30). Zdi se malo verjetno, ampak ...

»Igralcem v tej dobi informacij pač ne morem preprečiti, da bi izvedeli izid Portugalcev. Seveda bi naša tekma z Dansko dobila novo razsežnost, če bi štela za tretje mesto v skupini. V vsakem primeru pa bo to za nas praznik, v katerem želimo uživati in najboljši ekipi zadnjih let pokazati, da znamo tudi mi igrati dober rokomet,« se z računicami ne ukvarja selektor Uroš Zorman, ki ni vedel, ali bo lahko vsaj nekaj minut namenil Blažu Blagotinšku (»Kako naj igralca, ki je štiri dni ležal v postelji, maksimalno obremenim?), skrbi mu povzroča vneta tetiva pri Mihi Zarabcu »Boli, a par tablet vzamem in bo v redu,« je z roko odmahnil Zaro, eden najbolj zaslužnih za zmago proti Nizozemski.

35 golov je doslej na EP dosegel Aleks Vlah, Mathias Gidsel 42 za Dansko.

Z njo se je po bolečih porazih s Švedsko in zlasti Portugalsko vsem odvalil kamen od srca, v reprezentančnem hotelu je bilo vse spet bolj sproščeno. Štirje porazi v Hamburgu po treh zmagah v Berlinu bi pustili grenak priokus. »Res smo potrebovali to zmago, zdaj se lahko brez pritiska soočimo z najboljšo ekipo na svetu. Ne obremenjujemo se s kalkulacijami, zavedamo pa se, da so še vedno možnosti za tekmo za peto mesto. Vse se bo že vedelo po prvi tekmi. Ne glede na vse pa se bomo potrudili odigrati še eno dobro tekmo, se boriti proti Dancem, ki ne bodo prišli z belo zastavo, čeprav so si že zagotovili prvo mesto v skupini. Morda bodo nekateri nosilci igre počivali, a imajo toliko vrhunskih igralcev, da se to ne bo poznalo. Verjamem, da jih lahko namučimo in morda celo premagamo. Moramo pa priznati, da so veliki favoriti in mi jih lahko ogrozimo samo, če odigramo popolno partijo,« je bil realen Gašper Marguč, ki je bil z Veszpremom že večkrat v Kölnu na F4 lige prvakov: »Nimam še domotožja, z veseljem bi šel še enkrat v Lanxess Areno.«

Vlah se ne bi branil Kölna

Tam še ni bilo Aleksa Vlaha, sogovornika z razlogom, saj je lani prestopil iz Celja v Aalborg in bo imel še motiv več, da se dokaže proti rokometašem iz države, v kateri si služi kruh, tudi nekaterim soigralcem, kot sta Mikkel Hansen in Niklas Landin. Zarabec pravi, da bo Koprčan razložil, kako premagati Dance ...

»Tako, da damo gol več kot oni,« se je pošalil Vlah in nadaljeval. »Želimo pokazati še eno dobro predstavo, morda ponoviti igro s prvega polčasa proti Nizozemski. Če bomo dali vse iz sebe, si ne bomo mogli ničesar očitati in bomo lahko ponosno zapustili prvenstvo, kdo ve, morda pa se še kaj 'poklopi',« pravi najboljši slovenski strelec na EP (35 golov, Borut Mačkovšek 23, Marguč 22, Zarabec in Jure Dolenec po 21 ...

»Če bodo imeli Portugalci slab dan, bomo dobili priložnost še za kaj več. Rad bi že končno videl Köln, če ne zdaj, pa konec sezone z Aalborgom,« je dodal Vlah, ki zadovoljno ugotavlja, da bo ne glede na razplet Slovenija dobila potrditev, da je na pravi poti.