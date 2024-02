Vzhajajoče sonce vzšlo tudi Domnu Prevcu

Slovenski smučarski skakalci bi morali, napol v šali napisano, tekmovati le v olimpijskih mestih! Pred tednom dni je Lovro Kos slavil zmago v Lake Placidu, ki je zimske olimpijske igre priredil v letih 1932 in 1980, zdaj je Domen Prevc tekmovalno pokoril Saporo, to je ZOI gostilo leta 1972.

Do konca sezone je »le« še eno olimpijsko mesto, Oslo, ko pa bo Planica leta ... olimpijsko prizorišče, potem ... A prav primerno, da je Domen Prevc slavil na olimpijski skakalnici Okurajama oziroma po japonsko Okurajama džampu kjogidžo (skakalni stadion na gori Okura). Na 137-metrski napravi je bila leta 1972 preizkušnja za olimpijska odličja na veliki skakalnici. Ko je Domen Prevc kot 16-letni najstnik stopil na veliko prizorišče svetovnega pokala, je namreč s svojim spektakularnim slogom leta, ko je bil povsem vzporedno nagnjen oziroma poravnan med smučema, spominjal na let legendarnih japonskih pilotov. Pa teh ne bomo napisali imena, ker se to danes uporablja nestrokovno in povečini v slabšalnem pomenu. Sicer pa se temu v prevodu reče tudi božji veter.

Štiriindvajsetletni Domen, najmlajši od bratov Prevc, si je priskočil šesto zmago v karieri, prispeval je sedmo slovensko v največjem mestu na severnem otoku Hokaido. V drugi saporski tekmi je za prvo mesto ugnal domačega matadorja Rjojuja Kobajašija in Norvežana Kristofferja Eriksna Sundala. »Uspela sta mi super skoka, razmere so bile na moji strani. Zelo sem vesel, da se mi je tako izšlo ravno v Saporu, kjer mi skakalnica zelo ustreza,« je iz dežele vzhajajočega sonca sporočil Domen Prevc.

V deželi vzhajajočega sonca je vzšel tudi najmlajši od bratov Prevc. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

Do točk pri 51 letih

V tej sezoni je bil sveži zmagovalec najvišje v Willingenu, kjer je bil na začetku februarja peti. Od njegove zadnje zmage pa je minilo že kar nekaj časa, 17. marca 2019 je bil najboljši na letalnici v Vikersundu. Druge zmage je zbral v razmaku manj kot meseca dni v novembru in decembru leta 2016. Družina Prevc ima pet zmag v Saporu, Peter je na najvišjem odru stal že štirikrat. Domen se je s sestro Niko, ta je vsa prva mesta dosegla v letošnji tekmovalni zimi, izenačil po številu zmag (6) v svetovnem pokalu, trojica iz družine Prevc pa ima zdaj skupno 35 posamičnih zmag v globalnem tekmovanju.

Peter Prevc je na svoji zadnji tekmi v Saporu zasedel osmo mesto, deveti je bil Lovro Kos, brez finala je na 40. mestu ostal Žak Mogel, Timi Zajc pa je bil v prvi seriji diskvalificiran. »Vesel sem Domnove zmage, potrdil je, da če se pravšnje zbereš in vztrajno delaš, lahko prideš na vrh,« je komentiral najstarejši od bratov Prevc. Ta je bil na uvodni saporski tekmi najboljši Slovenec na 9. mestu, Domen Prevc je bil 19., 23. pa Lovro Kos. V finale se nista uvrstila na 31. mestu Timi Zajc in Žak Mogel, ki je končal na zadnjem, 50. Zmagal je Avstrijec Stefan Kraft, drugi je bil Kobajaši, tretji Nemec Andreas Wellinger.

Mimo naslednjega pa nikakor ne moremo. Na uvodni preizkušnji v Saporu se je izkazal legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai. Varovanec nekdanjega slovenskega skakalca in glavnega trenerja Matjaža Zupana je pri 51 letih znova osvojil točko v svetovnem pokalu za 30. mesto ob svojem 570. nastopu v tem tekmovanju. Točko si je priskakal 34 let po tem, ko jih je prvič osvojil, ter pet let za tem, ko mu je to uspelo zadnjič pred tokratno tekmo.