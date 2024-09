Vsi za Tadeja, Tadej za vse, pravi izkušeni Mezgec

Upati je, da nam 97. kolesarsko svetovno prvenstvo ne bo ostalo v spominu le po tragični smrti 18-letne švicarske kolesarke Muriel Furrer, temveč tudi po čem lepšem, po prvi slovenski mavrični majici med profesionalci. V lov nanjo se bo jutri ob 10.30 podala osmerica pod vodstvom selektorja Uroša Murna, v kateri bosta dva vroča aduta za vrh, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Vendar tokrat svetovni prvak lahko postane le eden izmed njiju.

Ozračje v Zürichu je bilo včeraj turobno. Sredi dirke mlajših članov, ki jo je tri ure kasneje dobil Nemec Niklas Behrens (od treh Slovencev jo je na 45. mestu končal le Gal Glivar) so objavili novico o smrti Muriel Furrer, za katero so bile usodne poškodbe glave, ki jih je utrpela pri padcu med četrtkovo dirko mladink.

Selektor Uroš Murn bo jutri vodil močno slovensko reprezentanco s Tadejem Pogačarjem na čelu. FOTO: Vid Ponikvar/sportida

Njena starša sta si želela, naj gre prvenstvo naprej. To so prireditelji, ki bodo po preiskavi züriškega tožilstva morda morali odgovarjati za to tragedijo, potrdili na posebni novinarski konferenci, na kateri so sporočili, da bodo podelitve kolajn okrnjene ter da bodo do konca prvenstva zastave dvigal na pol droga.

Jutri morda tudi slovensko, saj Pogačar velja za prvega stavniškega favorita, Roglič (stavnice ga uvrščajo na 6. mesto) pa sodi med tiste, ki bi se tudi lahko povzpeli na oder za zmagovalce. Tako kot Belgijec Remco Evenepoel, Nizozemec Mathieu van der Poel, Švicar Marc Hirschi, Američan Matteo Jorgenson …

3. MESTO je na lanskem SP v Glasgowu osvojil Tadej Pogačar.

Sodeč po Pogačarjevih letošnjih dosežkih, zmagi na Giru in Touru, Strade Bianche, Liege–Bastogne–Liege in še bi lahko naštevali, bi morala biti njegova zmaga na 273,9 km dolgi trasi s 4470 višinskimi metri malodane samoumevna. A to je SP, vsako leto ena najbolj nepredvidljivih dirk na koledarju, na kateri ni popravnih izpitov. In to je tudi dirka, na kateri ne manjka konkurence na najvišji ravni.

Primož se bo moral prilagoditi

Sanjski slovenski scenarij je kolajna za oba naša zvezdnika, realna napoved pa, da se bo moral eden žrtvovati za drugega.

»Vsi vemo, kakšno nalogo imamo, čeprav je pred nami še sestanek, na katerem se bomo dogovorili, kaj bo kdo počel. Kar se tiče homogenosti ekipe, menim, da moramo biti tukaj vsi za Tadeja, saj je zmagal že na toliko enodnevnih dirkah, da je normalno, da je številka ena za vse nas. Primož se bo moral prilagoditi temu. Odvisno od tega, kako se bo dirkalo v zaključku, bo moral Tadeja razbremeniti s pokrivanjem napadov ali pa mu bo moral pripraviti zaključno akcijo. Bomo videli, kako se bo odločil selektor in kako bo na dirki,« meni najbolj izkušeni član slovenske izbrane vrste Luka Mezgec, ki si je včeraj z moštvenimi kolegi ogledal 26,8 km dolg züriški krog, na katerem kolesarje čakata vzpona po Zürichbergstrasse (1,1 km, 8-odstotni povprečni naklon) in na Witikon (2,3 km, 5,7 %), tudi sicer pa je cesta vseskozi razgibana z ravnino le za vzorec.

Jan Tratnik je dobro razpoložen pred slovenskim lovom na mavrično majico. FOTO: Vid Ponikvar/sportida

»Pričakujem zelo težko dirko, zmagovalec bo prišel sam v cilj ali pa bodo o mavrični majici med seboj odločali največ trije kolesarji. Naši največji tekmeci bodo Belgijci, v katerih pa moramo iskati tudi zaveznike. Imajo enega aduta, Evenepoela, ki ga bo ščitila celotna ekipa, tako da bodo tudi oni želeli narekovati oster tempo. Veliko se omenja van der Poela, a se mi zdi, da bo stežka igral vodilno vlogo, ker so klanci predolgi zanj, vendar nas je že velikokrat presenetil. Prvi favorit je Tadej in upamo, da bo tudi v cilju tako, kot je ta čas na stavnicah,« je še povedal 36-letni Kranjčan.

Pred Pogačarjem in druščino se bodo za mavrične majice danes pomerile kolesarke, hribovita trasa po ustreza vsem trem Slovenkam Urški Žigart, Urški Pintar in Špeli Kern.