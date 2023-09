Vse poti vodijo v Rim, iz večnega mesta le zlata

Rim je večno mesto, večna je na evropskih prvenstvih uvrstitev slovenskih odbojkarjev na drugo, srebrno mesto. No, lopnili smo se po glavi, mučila nas je nočna mora. Zdaj smo zbujeni, Slovenija pa bo še tretjič zapored igrala v polfinalu starocelinskega prvenstva za odbojkarje.

V letih 2015, 2019 in 2021 sta selektorja, Italijana Andrea Giani in Alberto Giuliani, slovenske fante pripeljala v zaključne boje, a je zmanjkal prav zadnji korak na zlato stopničko. Francozi, Srbi in Italijani so se okronali kot najboljši v Evropi, v najnovejšem obračunu bo Slovencem danes ob 18. uri v rimski dvorani PalaLottomatica nasproti stala poljska izbrana vrsta. Zanimiva je statistična zgodovina dvobojev med odbojkarsko velesilo Poljsko in zelo silno Slovenijo. Pomerili sta se petnajstkrat, osemkrat so zmagali Slovenci, sedemkrat Poljaki. Na zaključnem turnirju EP je slovenska ekipa vpisala štiri zmage, poljska eno, po en uspeh sta si vrsti razdelili v kvalifikacijah za starocelinsko tekmovanje leta 2015.

Na zadnjih štirih zborih najboljših reprezentančnih odbojkarjev v Evropi je Slovenija v izločilnem delu kar štirikrat primorala belo-rdeče na predajo. V četrtfinalu leta 2015, bilo je 3:2, v skupini C je pred tem Poljska slavila s 3:1, na tekmi za nastop v četrtfinalni končnici EP leta 2017 (3:0) v Krakovu, v polfinalu evropskega prvenstva leta 2019 v Stožicah (3:1) in prav tako v polfinalu (3:1) v Katovicah na prvenstvu pred dvema letoma.

Izziv novega dneva in tekme

Statistika nekaj pove, a ne razgali vsega. Poljska je na letošnjem EP delovala dominantno, z nekaj trenutki, ko so nemotivirani rezervni igralci, ki so vstopili v igro, denimo kapetan Bartosz Kurek, z ležerno igro sami ustavili prevladujoči poljski ritem igre. Za četrtfinalni obračun s Srbijo pa se je vedelo, da bo težak. Tudi za Slovenijo bolgarska Varna ni bila ravno vesela pivovarna glede osmine finala in četrtfinala. Turčija in Ukrajina se nista zmenili za načrtovano slovensko pot do konca in sta bili žilavi (skoraj) do konca. Večno mesto Rim pa ni večno za (rezultatski) pogreb. A Poljaki imajo širok izbor odbojkarjev, še posebej sta na dosedanjih tekmah, seveda ob neizogibnem Aleksandru Śliwki, izstopala srednja blokerja Jakub Kochanowski in Norbert Huber, tako v bloku, napadu kot začetnem udarcu.

Če Slovenija na eurovolleyju nastopa brez poškodovanih Dejana Vinčića in Tončka Šterna, pri Poljakih zaradi poškodbe manjka srednji bloker Mateusz Bieniek. Slednji je blestel na sklepnem turnirju letošnje lige narodov, ki jo je poljska izbrana vrsta na koncu osvojila, Slovenija je v četrtfinalu v Gdansku z 0:3 izgubila z Japonsko. Poljska je sicer vodilna na svetovni lestvici Mednarodne odbojkarske zveze.

»Poljake dobro poznamo, dostikrat smo že igrali z njimi in jih tudi premagovali. Toda to ne pomeni ničesar, četrtek je nov dan, nova tekma. Morali bomo udejanjiti našo igro in tekmeca vnovič skušati presenetiti,« pravi Klemen Čebulj. »To bo zanimiva tekma. Nima se smisla ozirati na pretekla leta in na to, da naš izkupiček s Slovenijo ni zadovoljiv. Obe ekipi sta neporaženi, vsak ima vse v svojih rokah, tekmec nam ne bo ničesar dal brezplačno,« pa je bilo slišati od Norberta Huberja iz poljskega tabora. Še »malenkost«, drugi polfinalni par EP je sicer tisti med Italijo in Francijo, dvoboj v Rimu do drevi ob 21.15.