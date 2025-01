Vrvež Kranjske Gore se seli v Podkoren

Le še en dan loči slovensko žensko vrsto v alpskem smučanju do tako nestrpno pričakovane predstave na domačem snegu. Kranjska Gora je pripravljena, za povrh so razmere za dvojni tekmovalni spored – sobotni veleslalom in nedeljski slalom – bolj prijazne kot pred enim letom, vrvež v kraju zaradi podaljšanih prazničnih dnevov pa bo zaznati tudi neposredno na prizorišču smučarskega spektakla. Predvidoma bo tekmovalo šest Slovenk, prvič doslej v svetovnem pokalu tudi naša zamejka Caterina Sinigoi.

O najresnejših kandidatkah za visoke uvrstitve iz domačega tabora ni dvoma: to so Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan. Prva je na tekmah najvišje ravni že dvakrat zmagala, ostajata v spominu tudi njeni visoki 5. mesti na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah. Pred dvema letoma je na strminah zaradi hude poškodbe kolena ni bilo, zdaj se počasi vrača na nekdanjo raven. Dvornikova se vzpenja, Bucik Joganova po zadnjih povprečnih dosežkih verjame, da bi prav pred domačimi navijači – je med najbolj prepoznavnimi športnicami slovenske zimske scene – uprizorila zasuk.

Evforija hrvaških privržencev

In sploh gre ob podkorenski progi ter na zasneženem travniku ob cilju pričakovati lepo ozračje številnih radovednežev in vnetih smučarskih privržencev. Med slednjimi letos ne bo številnih Slovakov, saj Petra Vlhova, vodilna športnica dežele pod Tatrami, še okreva po poškodbi kolenskih vezi v prejšnji sezoni, je pa zadnja zmaga Zrinke Ljutić na Semmeringu botrovala izjemni evforiji hrvaških privržencev. »Zato smo se tudi povezali s Hrvaško smučarsko zvezo, pomaga nam pri prodaji vstopnic v tem zadnjem hipu, saj je zanimanje naših južnih sosedov za tekmo zdaj res izjemno,« nam je včeraj dejal Tomaž Šušteršič, generalni sekretar ženske tekme za svetovni pokal v Kranjski Gori.

Obenem ni skrival zadovoljstva, ker je ob včerajšnjem zadnjem ogledu prizorišča pred tekmo Peter Gerdol, tekmovalni direktor ženskega svetovnega pokala v alpskem smučanju, potrdil, da je proga res brezhibno pripravljena ter da dejansko omogoča lepo tekmo.

In na njej bodo poskusile uživati tudi tiste tri domače reprezentantke, ki jih širša slovenska javnost še ne pozna – Nika Tomšič, Lila Lapanja in Caterina Sinigoi. Slednja, ki prihajata s Tržaškega, sicer pa je tako kot Bucik Joganova članica SK Gorica, je bila v internih kvalifikacijah za tekmo boljša od celjske smučarke Anje Oplotnik. Za Caterino, ki navdušuje z razgledanostjo in lepo slovenščino, ponosna pa je bila ob posebnem sprejemu Mateja Arčona, ministra za zamejce in Slovence po svetu, bo tako kranjskogorska tekma prav posebna.