Vesel je v Mariboru, Olimpija mu ni blizu

Kako se v nogometu hitro spreminjajo stvari, je na najboljši možni način v uvodnem dejanju 33. sezone 1. SNL pokazal novi mariborski ostrostrelec Arnel Jakupović. Proti Radomljanom je dosegel trojček golov in je že skoraj ujel strelski učinek štirih golov iz minule sezone, ki jo je začel pri Domžalah, končal pri Mariboru.

Ne le za Maribor, tudi za nogometaša, uveljavljenega v slovenski ligi, se je sezona začela v sanjskem slogu. Tudi precej nenavadno in pomenljivo. Pri Domžalčanih je Jakupović praviloma igral na položaju desnega bočnega napadalca, ki je prodiral proti sredini zaradi dobrega udarca z levo nogo. Pod taktirko Damirja Krznarja je postal klasična devetka in je stopil v velike čevlje Žana Vipotnika, zato mora zabijati gole.

Kdor ni poznal njegove preteklosti, je bil upravičeno zmeden. Visok in tehnično dovršen igralec s kombinatoriko na »ti« je deloval vse prej kot srednji napadalec. S prefinjeno levico je zabijal čudovite gole z razdalje in atraktivno podajal. Zdaj je dosegel gole s prvim dotikom iz položajev, kjer domujejo klasični strelci.

»Vedno sem bil srednji napadalec. Zakaj so me v Domžalah videli v drugi vlogi, ne vem. Niso prepoznali mojih odlik, trenerji pri Mariboru so jih. Sicer pa, vseskozi in pri vseh klubih sem bil napadalec, ki je zabijal gole, le pri Domžalah nikoli,« je morda tudi z nekaj užaljenosti in jeze pojasnil poglavje o svojem profilu nogometaš, ki ima za seboj preizkušnje pri Middlesbroughu, Empoliju, Juventusu in Sturmu.

Štirje goli so Jakupovićev učinek, ki veliko obeta tudi Mariboru. »Šele začetek sezone je. V Evropi ni slabih nasprotnikov, tudi Differdange je vse prej kot lahek tekmec. O domačih rivalih je še prezgodaj govoriti. Ni bilo vse na najvišji ravni, ampak se trudimo biti najboljši, kar se da. Ne, ne bi se rad vračal v preteklost in oziral za tekmami, gledam in gledamo naprej, čeravno ne predaleč. Gremo iz tekme v tekmo. Zelo zanimivo bo, mi se bomo trudili po najboljših močeh, saj hočemo biti državni in pokalni prvaki,« je pred novo zahtevno preizkušnjo, četrtkovo prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Luksemburgu, povedal postavni napadalec, ki odkrito prizna, da bo pri Mariboru tudi zanj razvojna ura resnice.

Rad bi poznal svoje omejitve

»Sem v obdobju, ko moram narediti korak naprej v karieri. Ali je dovolj, kar sem naredil, ali zmorem več kot v najstniških letih, ko sem veljal za velikega upa – bomo videli. Rad bi vedel, kje so moji limiti,« je bil iskren v mlajših kategorijah nepogrešljiv avstrijski reprezentant, ki bo morda nekoč tudi članski reprezentant. Vprašanje je le, Avstrije ali Bosne in Hercegovine? »O tem bom razmišljal takrat, ko bo prišlo do takšnega položaja.«

Jakupović je osredotočen na zanj odločilen za preskok v karieri – mariborsko poglavje. »Četrto sezono igram v Sloveniji. Ko sem prišel, nisem vedel, kaj me čaka, zdaj zelo dobro poznam ligo, Maribor, ki mi je bil od prvega dne najbolj pri srcu, in štadion Ljudski vrt. Veseli me, da sem med vijoličnimi. Olimpija mi nikoli ni bila blizu,« je odprl navijaško dušo otrok vijoličnih z Dunaja.