Verstappen kot na vrtiljaku: zdi se, da ga nihče ne more ustaviti

Letošnje svetovno prvenstvo v formuli ena je vse bolj podobno krožni vožnji z vrtiljakom, pri kateri rdeči bik ne pusti zasledovalcem niti trohice upanja, da bi ga lahko prehiteli. Na deseti postaji sezone v Veliki Britaniji je Red Bullov zvezdnik Max Verstappen proslavil še osmo zmago (šesto zaporedno) ob dveh drugih mestih. Njegov moštveni sotekmovalec Sergio Perez, ki je bil najhitrejši na preostalih dirkah v Savdski Arabiji in Azerbajdžanu, je bil v Silverstonu šele šesti, toda nočna mora za šefe drugih moštev se vendarle nadaljuje.

Priložnost za veselje so tokrat resda dobili tudi Britanci, saj je Lando Norris (McLaren) osvojil drugo mesto s 3,798 sekunde zaostanka, Lewis Hamilton (Mercedes) pa je bil tretji s + 6,783. To je bil glede na sodobne razmere že kar optimalni dosežek, podoben zmagi. Verstappen pač pridno drvi tretjemu šampionskemu naslovu naproti, zdaj ima že 99 točk naskoka pred Perezom in 118 pred Špancem Fernandom Alonsom (Aston Martin), ki je bil tokrat sedmi. Pred njim sta bila tudi četrti Oscar Piastri (McLaren) iz Avstralije in petouvrščeni Britanec George Russell.

Verstappen je dirko začel z najboljšega položaja, po startu ga je sicer prehitel Norris, a ko se je branilec naslova v petem krogu prebil v vodstvo, ga tekmeci niso mogli več uloviti. »Na začetku sem imel nekaj težav, a brez hujših posledic, tako je bilo vse skupaj nekoliko bolj razburljivo. Pohvale gredo tudi McLarnu, saj so njegovi dirkalniki izjemno hitri v Silverstonu. Lando se je dobro odrezal, zato sem še toliko bolj vesel uspeha, saj pot do njega ni bila lahka,« je poudaril nizozemski šampion.

Še tri zmage za Vettlom

McLaren si je privozil prve zmagovalne stopničke v letu 2023. Pred tem je bil nazadnje na odru 24. aprila lani v Imoli, ko je bil Norris tretji. »Dirka je bila nora. Ne vem sicer, zakaj so mi namenili trde pnevmatike, saj sem imel z njimi trše delo v boju s Hamiltonom. Očitno so me želeli preizkusiti, a nič hudega, drugo mesto je odličen dosežek,« se je med smehom pridušal 23-letni Bristolčan, ki še vedno čaka na prvo zmago v SP.

Z novim uspehom je Red Bull izenačil 35 let stari podvig McLarna iz leta 1988 po številu zaporednih moštvenih zmag (11), Verstappen pa se bo moral še nekoliko potruditi v lovu na najdaljši niz dirkačev. Na večni razpredelnici namreč vodi Nemec Sebastian Vettel s serijo devetih zmag iz sezone 2013. Naslednja dirka v SP formule 1 bo na Madžarskem čez 14 dni.