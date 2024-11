V pričakovanju žreba v Nyonu

Precej razlogov za obžalovanje imajo slovenski nogometaši po pravkar končanem rednem delu Uefine lige narodov. V zadnjem ciklu niso bili na svoji ravni z eura 2024. Bridek visok poraz z Norveško v polnih Stožicah jim je preprečil zgodovinsko uvrstitev v skupino A, srečno priigrana točka na Dunaju ni bila dovolj za ohranitev upanja na preboj med elito.

Marca bo zasedba Matjaža Keka reševala, kar se še rešiti da. V dveh kvalifikacijskih tekmah si bo želela zagotoviti obstanek v drugi ligi B, možni tekmeci so Slovaška, Bolgarija, Armenija in Kosovo. Žreb, ki bo jutri opoldne v Nyonu, nestrpno čakajo še mnoge druge reprezentance, tudi najboljše.

Po treh jesenskih ciklih bo naslednji reprezentančni premor šele marca, tekme za uvrstitev v polfinale ter kvalifikacijske za napredovanje ali nazadovanje bodo 20. in 23. marca. Jutrišnji žreb na sedežu Uefe bi lahko našim fantom, ki zasedajo 52. mesto na svetovni lestvici, prinesel močno Slovaško (41.), malce šibkejšo Bolgarijo (84), skromno Armenijo (99.) ali nepredvidljivi Kosovo (101.).

Med elito zdaj tudi Norvežani

Slovenija je zapravila možnost preboja na mundial skozi stranska vrata, tj. kot ena od štirih zmagovalk skupin, ki bodo šle neposredno v play-off, zato bo morala biti uspešna v kvalifikacijah. Zelo pomemben žreb za mundial čez lužo (ZDA, Mehika, Kanada) bo 13. decembra v Zürichu, Slovenija ga bo pričakala v tretjem bobnu.

Sicer pa bo jutrišnji ples kroglic najbolj zanimiv za najboljše, določil bo pare četrtfinala in polfinala lige narodov. Nosilke so zmagovalke skupin Portugalska, Francija, Nemčija in Španija, tekmice drugouvrščene Hrvaška, Italija, Nizozemska in Danska. Zaključni turnir bo v začetku junija pri eni od udeleženk, finale 8. junija. Lovoriko branijo evropski prvaki Španci.

Švedi, Severni Irci, Makedonci in Romuni so napredovali v skupino B, med elito so se zahvaljujoč darilu Adama Gnezde Čerina prebili Norvežani, ob njih še Angleži, Čehi in Valižani.