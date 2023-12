V Liverpoolu bo šlo na nož. Pomerili se bosta ekipi z vrha lestvice

V pričakovanju predbožičnih tekem evropski nogometni velikani kar tekmujejo, kdo bo izrekel bolj odločno nasprotovanje projektu superlige. Na igriščih pa bo konec tedna živahno le v treh ligah elitne peterice. Največ pozornosti bo pritegnil današnji derbi Liverpool – Arsenal ob 18.30, torej med vodilnima v angleškem prvenstvu.

Londončani imajo eno točko prednosti pred svojimi tokratnimi gostitelji (in presenečenjem sezone Aston Villo), zato bodo na Anfieldu odmevali močni udarci z obeh strani. Liverpool že skoraj 14 mesecev, od spodrsljaja proti Leedsu, ni klonil na domačih tleh, toda po neučinkoviti predstavi proti bledemu Manchester Unitedu (0:0) se njegovi navijači bojijo, da bi lahko prvič po marcu 2021 odigral dve zaporedni tekmi brez golov na svojem igrišču.

Oblak bo na delu

Mrtvilo na španskih igriščih bosta zapolnila Atletico Madrid in Sevilla (16.15) v dvoboju med četrtim in 15. na lestvici. Tekma bi morala biti na sporedu že septembra, a so jo preložili zaradi vremenskih razmer. Jan Oblak & Co. so minuli teden izgubili na gostovanju pri Athleticu z 0:2, doma pa zapravili vodstvo s 3:1 proti Getafeju in iztržili le točko. Z zmago bi se pridružili Barceloni na tretjem mestu z 38 točkami.

Dogajanje v Italiji bo zaznamovalo predvsem soočenje med 8. Romo in 5. Napolijem ob 20.45. Moštvi ločita zgolj dve točki razlike (25:27) ter lovita 4. Bologno (28) in 3. Milan (32) na položajih, ki še vodita v ligo prvakov. Rimljani so v letu 2023 zelo uspešni na domačem Olimpicu, a imajo težave proti vodilnim. V zadnjih 13 dvobojih z moštvi iz prve peterice serie A so doživeli devet porazov.