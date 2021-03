V generalki za Berlin padla Poljska (FOTO)

FOTO: Leon Vidic, Delo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji kvalifikacijski tekmi v Celju za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 premagala Poljsko z 32 : 29 (15 : 14).Slovenski rokometaši so po zmagi nad Poljaki naredili pomemben korak proti zaključnemu turnirju stare celine, ki bo v začetku prihodnjega leta na Madžarskem in Slovaškem. Na treh odigranih tekmah so zbrali pet točk, pred današnjim obračunom pa so še dvakrat pomerili z Nizozemci. Na prvi tekmi v gosteh so zmagali s 34 : 23, doma pa igrali neodločeno 27 : 27.Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 27. aprila v Turčiji. Dva dni kasneje se bo v gosteh pomerila s Poljsko, 2. maja pa bo gostila Turčijo.