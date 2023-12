V Courchevelu slavje Petre Vlhove, Andreja Slokar deseta

Slovakinja Petra Vlhova je zmagovalka slalomske tekme za svetovni pokal alpskih smučark v Courchevelu. Drugo mesto je pripadlo Američanki Mikaeli Shiffrin (+0,24), tretje pa Avstrijki Katharini Truppe (+2,06). Najboljša od Slovenk je bila Andreja Slokar na desetem mestu. Za zmagovalko je zaostala 3,38 sekunde.

Šestindvajsetletna Ajdovka je po prvi vožnji zasedala 16. mesto, v drugo pa je bila ob prihodu v cilj druga, a na koncu v primerjavi s prvo vožnjo pridobila šest mest. To je bila njena druga uvrstitev med dobitnice točk v sezoni, v ameriškem Killingtonu je bila sedma.

Od Slovenk je točke osvojila še Neja Dvornik, ki je v drugi vožnji pridobila štiri mesta in bila 20. (+3,91). Tudi za Korošico so bile to druge točke v sezoni, potem ko je bila v Killingtonu 18.

Ana Bucik je po dveh ne najboljših vožnjah ob koncu druge povozila količek in ostala brez uvrstitve. Po prvi vožnji je bila 19.