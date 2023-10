Ajdovka že neučakana: Želim si spet tekmovati!

Kar nenavaden je bil pogled na takšno množico slovenskih zimskih športnih junakov sredi glavnega mesta. Napočil je čas tradicionalne predstavitve vseh panog pod streho domače krovne smučarske organizacije, vendar pa so bila v prejšnjih letih prizorišča tega dogodka ponavadi v kakšnem znanem okolju osrednjih junakov prireditve – denimo na Pokljuki, v Planici, pod Pohorjem ali Krvavcem. Ob vznožju mogočne bančne stavbe na Trgu republike v Ljubljani je bilo živahno, kot že dolgo ne. A kako naj bo drugače, če se je zbrala res pisana druščina

Po tekmovalni plati bodo prvi dvignili zastor nove zime akterji z belih strmin – tirolski ledenik Rettenbach nad Söldnom bo v zadnjem oktobrskem koncu tedna, 28, in 29., prizorišče uvodnega veleslaloma sezone svetovnega pokala. Med našimi vodilnimi aduti tehničnih disciplin tam ne bo le Mete Hrovat, saj je imela zaradi težav s hrbtom okrnjen načrt treninga.

»Uf, zdaj pa že zelo neučakana komaj čakam sezono,« nam je dejala vselej zgovorna Ajdovka Andreja Slokar. Pogrešala je tekmovalni vrvež, poškodba kolenskih vezi tik pred začetkom prejšnje sezone jo je namreč oddaljila od smučišč, h katerim se je vrnila v letošnjem poletnem pripravljalnem obdobju. Tako kot drugi pri alpski ekipi se je pred dnevi vrnila iz Ushuaie v Argentini, tradicionalnega poletnega baznega tabora številnih smučarskih reprezentanc in tako tudi slovenske.

Izpustil nogomet

In tudi druga Primorka med našimi alpskimi smučarkami Ana Bucik že nestrpno čaka Sölden 2023: »Visoke cilje imam v veleslalomu, v slalomu pa me le še malenkosti ločijo, da bi bila še višje kot doslej.« Obe z Andrejo sta sicer v zadnjih dneh pred odhodom na nove priprave v Švico precej pozornosti namenili sponzorskim obveznostim in tako številnim snemanjem. Prosti čas najraje namenjata domačim in prijateljem, ki jih med zimo ne vidita pogosto, podobno je tudi s prvim junakom naše alpske smučarije Žanom Kranjcem kot tudi Štefanom Hadalinom. Slednji je večerji s prijatelji sinoči namenil prednost pred ogledom nogometne tekme med Olimpijo in bratislavskim Slovanom. Vrhničan je sicer znan privrženec zeleno-belih, bo pa v Stožicah nocoj, in sicer med obiskovalci koncerta skupine Joker Out.

Hadalin je užival tudi na odmevnem koncertu skakalca Žige Jelarja, slednji je v tistem nepozabnem kranjskem večeru seveda občutil podporo tudi svojih stanovskih kolegov. Ti pa kot vedno doslej naznanjajo visoke cilje. »Trenutna forma je spodbudna, ni bojazni, da ne bi bil uspešen,« je poudaril Anže Lanišek, že tretjo zimo zapored naš najuspešnejši skakalec v svetovnem pokalu. Podobno optimistična in sproščena je bila ob srečanju z novinarji tudi Nika Križnar, ki je zablestela na letošnjih tekmah poletne velike nagrade. Finale te bo prav ob tem koncu tedna v Klingenthalu. In nato se bo začelo odštevanje do osrednjih zimskih ciljev. Podobno kot pri biatloncih, tekačih, kombinatorcih, deskarjih ...