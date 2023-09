Uživa veslati v Londonu

V divjevodnem središču doline Lee se spet tekmovalno peni voda. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah je včeraj z ekipnimi tekmami odprlo duri, gre za odličja, a na progi, ki je leta 2012 gostila olimpijske boje v okviru londonskih iger, tudi za podelitev prvih kvot za olimpijske igre naslednjega leta v Parizu.

A mesto luči je še daleč, za zdaj je še vse v temi, svetlo pa je bilo včeraj za slovenske kanuistke, ki so si v ekipni konkurenci priveslale bronasto odličje. Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak so zaostale le za Britankami in Čehinjami. Slovenke so zbrale dve kazenski sekundi, tudi brez dotika do zlata ne bi mogle, lahko pa bile srebrne, če se jim ne bi zataknilo pri predzadnjih vratcih. Kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, branili so zlato kolajno, dotika niso imeli, a vseeno niso požlahtneli. Zasedli so 4. mesto, za bronom so zaostali dobro sekundo. Zmagala je Francija pred Veliko Britanijo in Italijo.

Kajakaši in kajakašice so ostali brez kolajne. Ženska ekipa Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar je z enim dotikom zasedla 5. mesto, moška v postavi Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Martin Srabotnik je bila 6., enako kot kolegice z enim dotikom. Pri kajakašicah je zmagala Avstralija pred Španijo in Veliko Britanijo, pri kajakaših je bil vrstni red Češka, Francija, Poljska.

Proga jima odgovarja

A posamične tekme bodo tiste, ki bodo »podivjale« konkurenco na divjih vodah. Danes in jutri bodo odveslali kvalifikacije pri obeh spolih v kanuju oziroma kajaku, v petek bosta polfinale in finale v kategoriji C-1, v soboto v K-1. V kanuju ima Slovenija dva izvrstna posameznika, zadnji olimpijski prvak Benjamin Savšek in Luka Božič bosta tudi v dolini Lee naskakovala žlahtno kovino. »Na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Londonu so mi štiri stotinke zmanjkale do zlate kolajne, a takrat je bilo srebro zame vrhunski dosežek. Tudi letos imam željo po kar najvišji uvrstitvi. Proga mi ustreza, divja je, takšne so mi všeč,« je Benjamin Savšek razgrnil svoje misli.

Kajakaš Peter Kauzer, 8. septembra je dopolnil 40 let, je olimpijski podprvak iz leta 2016, kot Savšek ima tudi on že dva naslova svetovnega prvaka, eden kanuistov je sicer ekipni. »Po prvem delu sezone nisem bil zadovoljen, ni mi uspelo prebiti finalnega praga. A z vožnjami in zmago v svetovnem pokalu v Španiji sem potrdil, da sem še vedno hiter. Proga v Londonu je dobra, uživam veslati tam,« je povedal Peter Kauzer.