Učna ura Luke Dončića je končana

Skoraj devet mesecev dolgo popotovanje košarkarjev Dallasa se je naposled končalo z razočaranjem. Poraz v finalu lige NBA tudi proti najboljši ekipi v ligi boli, po novi dominantni predstavi Bostonovih zvezdnikov za zmago s 106:88 je jasno, da Teksašane v prihodnje čaka še nekaj dela. »Res nismo osvojili naslova, a za nami je hudičevo dobra sezona in ponosen sem na vse, ki so pri tem sodelovali,« je razočarano, a odločno po tekmi ocenil Luka Dončić, ki je sezono v NBA sklenil z 28 točkami in 12 skoki.

Na domačem parketu je bilo po nekaj minutah tekme jasno, da Boston ne bo dopustil presenečenja, štafetno palico je prevzel Jayson Tatum, ki je z 31 točkami in 11 asistencami odigral najboljšo tekmo proti Dallasu, svoj delež je dodal še MVP finala Jaylen Brown z 21 točkami. Ko je ob polčasu ravno toliko znašala tudi prednost Keltov, se je v TD Gardnu začelo odštevanje in niti zasuk strelske krivulje navzgor pri Dončiću ni mogel preprečiti konfetov na parketu ene najbolj slovitih franšiz v ligi NBA, ki je proslavila 18. naslov prvakov.

Hudičevo dobra sezona je za nami, ponosen sem na vse fante, ki so sodelovali pri tem.

Presegli vsa pričakovanja

V taboru poražencev je bilo vzdušje bolj klavrno, a se Dončić zaveda, da so kljub finalnemu porazu presegli vsa pričakovanja. »Naredili smo nekaj dobrih potez na tržnici, pet mesecev smo bili skupaj s to ekipo in ponosen sem na vsakogar, na vse, kar smo dosegli skupaj. Smo na dobri poti, za nas je to dobra učna ura, tudi Boston je pred dvema sezonama doživel nekaj podobnega,« se je Luka ozrl na poti Bostona, ki je pred dvema letoma izgubil finale proti Golden State Warriors.

Za Ljubljančanom je sijajna sezona, v končnici je postal prvi igralec, ki je bil najboljši po številu doseženih točk (635), skokov (208), podaj (173) in ukradenih žog (38). »Zdaj je za Luka pomembno le, da postane konstanten, pri 25-ih je igral v finalu lige NBA. Ko imaš enega najboljših igralcev na svetu, se moraš vsako leto boriti za naslov,« se Jason Kidd dobro zaveda, da bodo po letošnji sezoni apetiti še višji.

Za večino Teksašanov bo najprej sledil počitek, kaj pa Dončić? »O reprezentanci zdaj ne bi rad govoril, moram se malo pozdraviti, opraviti moramo pogovore in potem bom čez nekaj dni sprejel odločitev.« Marko Milić, ki je del strokovnega štaba v Dallasu in reprezentanci, je bil v pogovoru za Val 202 vendarle optimist: »Saj vemo, kakšen je Luka, najprej bo nekaj dni v Ljubljani, potem bo šel malo na Krk, nato pa bo že klical kolege iz reprezentance, če se jim lahko pridruži.« Kvalifikacijski turnir v Pireju (2. - 7. 7.) je pred vrati ...