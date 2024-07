Turgis zmagovalec v kaosu makadama, Pogačar ostaja v rumenem

Francoz Anthony Turgis (TotalEnergies) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Franciji. V težko pričakovani trasi s 14 makadamskimi odseki je Francoz slavil po sprintu ubežne skupine. Čeprav so najboljši v skupnem seštevku večkrat napadali, do razlik ni prišlo. Vodilni je tako še naprej slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Pogačar je bil v etapi z 32,2 kilometra makadamskih odsekov zelo aktiven, a se kljub nekaj napadom ni otresel ostalih tekmecev v boju za skupni seštevek. V etapi je nevarno napadel tudi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Okoli 80 km pred koncem sta se posledično v ospredju znašla Pogačar in Evenepoel, poleg njiju pa je bil tudi Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a nato ni sodeloval pri njunem napadu. Ta se je nato pričakovano izjalovil.

Nato je v enem od zadnjih sektorjev Pogačar znova napadel in se celo odpeljal Vingegaardu. Visma-Lease a Bike je imela kljub vsemu številčno prednosti ekipe, zaradi česar Vingegaard ni imel večjih težav pri sledenju Slovenca.

V boju za zmago je bilo sicer osem ubežnikov, med katerimi je imel največ moči Turgis, potem ko je šesterica v zadnjem kilometru ujela Belgijca Jasperja Stuyvna (Lidl-Trek). Drugi je bil Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), tretji pa Kanadčan Derek Gee (Israel-Premier Tech). Za Turgisa je bila to sedma in največja zmaga v karieri.

Mezgec najboljši Slovenec

Pogačar je ciljno črto prečkal kot 44. z zaostankom 1:46 minute. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec (Jayco-AlUla) na 20. mestu. V skupini najboljših je po številnih težavah na makadamskih odsekih, na katerih je večkrat zaostal in se nato znova prebijal v ospredje, končal tudi Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) na 37. mestu.

V skupnem seštevku je Pogačar ohranil 33 sekund naskoka pred Evenpoelom in 1:15 pred Vingegaardom. Roglič na četrtem mestu zaostaja 1:36 minute.

V ponedeljek bo na Touru prvi prosti dan, v torek pa bo na vrsti ravninska etapa od Orleansa do Saint-Amand-Montronda (187,3 km).