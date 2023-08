Tudi Pogačarju kdaj zmanjka goriva: po današnjem kronometru morda daljši odmor

Tadej Pogačar ima to sezono za seboj že 16 zmag, končno 2. mesto na Touru in bronasto kolajno s cestne dirke na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. Slovenski navijači so se nadejali, da bo 24-letnik s Klanca pri Komendi tudi v vožnji na čas, ki jo je prepričljivo dobil belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, uprizoril nov spektakel z vrhunsko uvrstitvijo, vendar tudi svetovni številki ena kdaj zmanjka goriva. Izmučeni Pogi se je moral tokrat sprijazniti z 22. mestom.

Pogačar na 47,8 km dolgi trasi s ciljem ob gradu v Stirlingu ni sodil med favorite, še posebej mu ni ustrezal povsem ravninski uvodni del, vendar se je na njem še sorazmerno dobro držal. Na prvem merjenju vmesnega časa (12,6 km) je dosegel 14. čas, 36 sekund za tedaj vodilnim dvakratnim italijanskim svetovnim prvakom Filippom Ganno.

Že na tej točki se je od preostalih tekmecev ločila trojica, ki je končala na odru za zmagovalce. Štiri sekunde za Ganno je zaostajal Evenepoel, veliko presenečenje pa je z le šestimi sekundami zaostanka pripravljal komaj 19-letni Britanec Joshua Tarling. Pogačar je tu za 4. mestom zaostajal za vsega 13 sekund in stopnjevanje ritma bi mu še lahko prineslo vzpon proti vrhu.

Dolgo je bilo treba čakati na naslednji pokazatelj, merjenje vmesnega časa po 34,7 km. Tu pa je bilo konec ne le sanj o novi kolajni, temveč tudi o uvrstitvi med prvo deseterico reprezentanc, ki bi Sloveniji prinesla dva kolesarja na startu olimpijske vožnje na čas v Parizu 2024. Pogačar je zdrsnil na 24. mesto, 2:18 za tedaj že najhitrejšim Evenepoelom.

V zaključku je 23-letnega Belgijca poskušal premagati Ganna, ob tem dobrih 5 km pred ciljem prehitel Pogačarja, čeprav je startal 2:40 za njim. Slovenec je v zaključnem klancu zmogel do 22. mesta, 3:06 za novim svetovnim prvakom. Italijan, ki je bil najboljši na SP 2020 v Imoli in 2021 v Flandriji, je z 12 sekundami zaostanka osvojil srebro, bron pa Tarling, ki je bil lani še mladinski svetovni prvak in je tako kot Evenepoel preskočil kategorijo mlajših članov.

Najboljša sezona doslej

»Razočaran sem, po vsej sezoni telo potrebuje počitek, tokrat sem to videl. V nedeljo sem dal vse, kar sem še imel v sebi. Morda je to to za letos, moram si nekoliko oddahniti, letos si še nisem. Do avgusta je neslo,« je Pogačar nakazal, da bo letos morda izpustil jesenski del sezone, v katerem je zadnji dve leti zablestel z zmagama na dirki po Lombardiji.

»Če potegnem črto pod sezono, sem lahko zelo zadovoljen, z vsemi vzponi in padci sem dosegel maksimum. To je bila moja najboljša sezona doslej,« je še povedal Pogačar, ki je prevladoval spomladi in dobil tudi kraljico klasik, dirko po Flandriji. Nato si je 23. aprila na dirki Liege–Bastogne–Liege pri padcu zlomil zapestje, kar je močno zmotilo njegovo pripravo na Tour, na katerem ga je drugo leto zapored ugnal Jonas Vingegaard.

Če ne drugje, bomo Pogačarja videli še 23. avgusta, ko bo na Kongresnem trgu podpisoval avtograme in se fotografiral z navijači ter tako zbiral sredstva za žrtve poplav v Sloveniji. Še veliko pa bo to sezono na slovenskih kolesarskih očeh stari svetovni prvak na cesti in novi v vožnji na čas Evenepoel. Svoji domovini je prikolesaril prvo mavrično majico v tej disciplini med profesionalci, ki v njej tekmujejo od leta 1994. Od 26. avgusta ga čaka branjenje lanske zmage na Vuelti, na kateri bosta njegova najhujša tekmeca Primož Roglič in Vingegaard.