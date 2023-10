Tjaša, Tajda, Živa in Maja so evropske klubske prvakinje v odbojki na mivki (FOTO)

Odbojkarice Ludusa Ljubljana so evropske klubske prvakinje v odbojki na mivki. Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin, Živa Javornik in Maja Marolt so v velikem finalu tekmovanja v turškem Balikersirju po hudem boju odpravile španski VC Majahonda Madrid.

Slovenske predstavnice evropske klubske prvakinje v odbojki na mivki. FOTO: Cev

»Prvi vtisi z evropskega klubskega prvenstva so seveda dobri. Kako tudi ne, glede na to, da smo z dekleti postali evropski klubski prvaki. Vse čestitke dekletom, da so zdržala ta pritisk, kajti lahko se pohvalimo, da je tekmovanje potekalo tako, da ni vse odvisno samo od ene ekipe, ampak mora klub imeti dve kakovostni dvojici. Obe naši ekipi, tako Tjaša in Tajda kot Živa in Maja, sta opravili več kot odlično delo in pomagale ena drugi,« je za odbojkarsko zvezo Slovenije povedal trener Martin Sattler.