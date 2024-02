Tim Gajser po naslov, a ne z glavo skozi zid

V zadnjih dveh mesecih je bila v Sloveniji večja verjetnost, da zagledate severni sij, kot dočakate izjavo Tima Gajserja. Zato ni čudno, da je bila Centru varne vožnje AMZS na Vranskem gneča, kakršne je bolj vajen Max Verstappen.

Petkratni svetovni prvak v motokrosu si je po dolgih pripravah vzel čas in predstavil pričakovanja pred sezono 2024 v razredu MXGP, ki se bo začela prihodnjo nedeljo v Argentini.

Pred kratkim, natančneje 18. februarja, je minilo leto dni od grozovitega padca, zaradi katerega je izpustil več kot polovico lanske sezone in se morali odpovedati lovoriki. »Seveda sem se spomnil. Tudi če se ne bi hotel, bi me opomnil facebook. Toda to je zdaj preteklost, osredotočam se samo na to sezono,« je smolo pospravil v predal Tiga243, ki bo imel hudo konkurenco.

Zelo pestro bo

»Zelo pestro bo. Kandidatov za naslov je veliko, seveda Jeffrey Herlings, branilec naslova Jorge Prado, pa Romain Febvre, Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff in še bi se kdo našel. Veliko tekmovalcev prihaja iz razreda MX2, med njimi tudi naš Jan Pancar. Belgijci si veliko obetajo od Jaga Geertsa. Zanimivo bo. Menim, da bo svetovni prvak tisti, ki bo na 20 dirkah naredil najmanj napak,« si Gajser želi predvsem stalnost.

Zanj bi bil uspeh samo prvo mesto, ampak ... » Nočem si sam ustvarjati prevelikega pritiska. Recimo, da je prvi cilj boj za prvaka, največji pa vrniti naslov nazaj. Ne bo pa konec sveta, če bo kdo boljši,« pravi 27-letnik iz Pečk, ki noče biti že na prvi dirki na 100 odstotkih, ampak vrhunec doseči na šesti ali sedmi in potem držati raven do konca.

Ne bo pa se držal za glavo, če bo zmagal že v Argentini ... »Ko je zmaga pred tabo, jo boš zagrabil z obema rokama. Nočem pa riniti z glavo skozi zid, saj se prvenstvo ne odloča na prvi tekmi.«