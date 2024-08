Tim Gajser do novega uspeha! Prednost je zdaj spet večja

Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v švicarskem Fraunefeldu, potem ko je zmagal v prvi in drugi vožnji. Njegov najbližji zasledovalec v SP, Španec Jorge Prado, je bil na koncu tretji. Zdaj ima Gajser 18 točk naskoka. Drugi slovenski dirkač Jan Pancar je bil 15.

Z novimi 50 točkami je Gajser povečal naskok v seštevku sezone, zdaj jih ima 860, Prado pa 842.

Gajserjeva prednost v SP se je zadnje tedne topila, a je ta padec zdaj ustavil. Po sobotnih kvalifikacijah je Prado prišel še na točko bližje, le na -8. Španec je kvalifikacije dobil, Gajser je bil drugi.

Slovenec začel zadržano

Danes je na startu prve vožnje Slovenec sicer začel zadržano, na četrtem mestu, a je v le pol kroga prišel mimo treh tekmecev, ki so bili pred njim. Do konca vožnje je zgolj nadziral tekmece in zanesljivo vozil na prvem mestu. Drugi je bil Nizozemec Jeffrey Herlings, tretji pa Prado.

V drugi vožnji je Gajser prav tako slabše startal, bil četrti, a se je potem vračal. Sredi dirke je prehitel Romaina Febvra za drugo mesto, potem pa v 12. krogu še Prada za vodstvo, ki ga do konca dirke ni več spustil iz rok.

S polnim izkupičkom 50 točk je slavil pred Herlingsom (44), Prado je bil tretji (40).

Pancar je v sobotnih kvalifikacijah imel tehnične težave in jih je končal šele kot 35. A v prvi vožnji je startal zelo dobro in se takoj prebil na rob deseterice, pozneje pa vozil na devetem in desetem mestu, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev prve vožnje. V drugi je bil slabši, jo predčasno končal na 29. mestu, skupno pa na dirki iztržil 15. mesto. V SP je zdaj 14. z 218 točkami.

Naslednja dirka bo v turškem Afyonkarahisarju čez dva tedna.