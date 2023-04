Te zmage Pogačar ne bo nikoli pozabil

Bo zmagal Tadej Pogačar (UAE), Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) ali Wout van Aert (Jumbo Visma), je bilo edino vprašanje pred 107. dirko po Flandriji, ki se ni izneverila slovesu največje enodnevne preizkušnje na svetu. Po 273,4 km in dobrih šestih urah spektakularnega dirkanja po belgijskih vzpetinah in tlakovcih pa je bil odgovor jasen kot beli dan. Kralj Flandrije 2023 je Tadej Pogačar!

Na brutalno hitri (povprečna hitrost 44,083 km/h) in s padci posejani dirki – 70 km pred ciljem je na tleh pristal in odstopil tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) – je prvi Pogačarjev napad prišel dobrih 55 km pred ciljem. Na slovitem vzponu na Kwaremont je pospešil, kolikor so ga nesle noge. Dirka je eksplodirala in od tu Pogačar nikoli ni odnehal. Ko je 28 km pred ciljem potegnil van der Poel, je iz igre odpadel van Aert, ko pa je bil 17 km pred ciljem zadnjič na vrsti Kwaremont, je bila dirka odločena.

Tudi Nizozemec, ki je branil lansko zmago, ni bil kos Pogačarjevemu napadu, s katerim si je 24-letnik s Klanca pri Komendi prikolesaril 15 sekund prednosti. To je bilo dovolj, da se je lahko v Oudenaardu veselil ene največjih zmag v karieri.

Ponosen bi končal kariero

»Tega dneva ne bom nikoli pozabil. Vedel sem, da moram napasti na zadnjem vzponu na Kwaremont, na Paterbergu sem se skoraj zlomil, bilo je izjemno zahtevno, vendar je bil to edini način, da sem sam prišel do cilja,« je orisal pot do zmage, s katero je pisal zgodovino.

Postal je šele tretji kolesar, pred njim je to uspelo le Eddyju Merckxu in Louisonu Bobetu, ki je zmagal na Touru in na dirki po Flandriji. »Po tem dnevu bi se lahko upokojil in bil ponosen na svojo kariero. Vsekakor sem zelo vesel in ponosen,« se doseženega zaveda Pogačar, ki je po Merckxu tudi prvi kolesar, ki je pred 25. rojstnim dnevom slavil zmage na treh različnih spomenikih – dvakrat je bil najboljši na dirki po Lombardiji (2021 in 2022) ter po enkrat na Liege–Bastogne–Liege (2021) in Flandriji.

»V Sanremu bo najtežje zmagati, letos sem bil tam v morda življenjski formi, a se ni izšlo. Ne bom pa se vdal brez boja, za Pariz–Roubaix bom moral sicer pridobiti nekaj kilogramov in okrepiti roke za boj z granitnimi kockami,« je na vprašanje o lovu na vseh pet spomenikov odgovoril Pogačar, ki je letos slavil že 10 zmag in karierni izkupiček povišal na 56.