Takega preobrata ne vidimo pogosto: Barcelona se je rešila iz velikega prepada

Nogometaši Barcelone so v današnji tekmi 6. kroga španske lige po zaostanku z 0:2 v končnici tekme prišli do zmage proti Celti s 3:2, s tremi točkami pa so tudi skočili na prvo mesto lestvice. Druga je z enakim številom točk Girona, ki je danes premagala Mallorco s 5:3. V nedeljo bo derbi kroga med madridskima Alteticom in Realom.

Danes je v Barceloni dolgo kazalo na presenečenje, saj je Celta vodila z dvema goloma in si proti v prvem delu ne najbolj prepričljivim Kataloncem pripravila še nekaj priložnosti. Toda kljub zaostanku z 0:2 v 80. minuti - za goste sta zadela Jorgen Strand Larsen v 19. in Anastasios Duvikas v 76. minuti - je blaugrana osvojila vse tri točke.

Preobrat je zrežiral prvi zvezdnik Robert Lewandowski, najprej je zadel v 81. minuti, nato izenačil v 85., za 3:2 pa je poskrbel Joao Cancelo po natančni podaji Gavija v 89. minuti.

Barca je trenutno prva na lestvici

Barca ima tako na vrhu 16 točk in razliko v golih 16:6, za zadetek boljšo kot Girona (16:7), ki je po današnji tekmi tudi pri petih zmagah in ostaja v tej sezoni neporažena. Danes je s 5:3 premagala Mallorco, David Lopez, Artem Dovbik, Ivan Martin in Yangel Herrera pa so začetni zaostanek iz četrte minute že do odmora spremenili v vodstvo s 4:1. Savio je v drugem polčasu potrdil zmago, ki je nista ogrozila niti dva gola Abdona Pratsa ob koncu dvoboja.

Že v petek je Athletic Bilbao v gosteh premagal Alaves z 2:0, Osasuna in Sevilla sta danes igrali 0:0.

Osrednja tekma kroga bo v nedeljo zvečer, ko se bo Atletico Jana Oblaka v mestnem derbiju pomeril z doslej stoodstotnim Realom, ki ima zdaj na trenutno tretjem mestu 15 točk. Na sporedu bodo še tekme Real Sociedad - Getafe, Rayo Vallecano - Villarreal, Betis - Cadiz in Las Palmas - Granada.