Tadej Pogačar uprizoril 81 km dolg napad in slavil na makadamski dirki Strade Bianche (FOTO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec enodnevne dirke svetovne serije Strade Bianche. Petindvajsetletnik je napadel kar 81 km pred ciljem, si nabral veliko prednost in zanesljivo ugnal vse tekmece za drugo zmago na makadamskih cestah v okolici Siene (215 km).

FOTO: Marco Bertorello Afp

Za Pogačarja je bila to prva dirka v sezoni 2024 in prva zmaga, skupno pa že 64. v karieri. Drugič je bil najboljši na Strade Bianche, potem ko je na makadamskih cestah po Toskani slavil že leta 2022, ko je napadel nekaj več kot 50 km pred ciljem.

Tudi tokrat je napadel na istem makadamskem sektorju Monte Sante Marie, ki je najtežji in najdaljši na dirki, ampak kar 81 km pred ciljem. Dirko so namreč organizatorji letos podaljšali za okoli 30 km. Kljub temu to 25-letnemu kolesarju s Klanca pri Komendi ni predstavljalo večjih težav.

Hitro se je znebil vseh tekmecev in si po vsega nekaj kilometrih privozil minuto naskoka. Prednost je nekaj več kot 50 km pred ciljem znašala že skoraj tri minute, najvišja pa je bila slabe štiri minute.

Ciljno črto na glavnem trgu v Sieni je prečkal 2:43 minute pred drugouvrščenim Latvijcem Tomsom Skujinšom (Lidl-Trek) in 2:46 Belgijcem Maximom Van Gilsom (Lotto Dstny).