Svetovno prvenstvo je pred vrati, postavlja pa se cel kup vprašanj

Zgolj 17 dni je še ostalo do prvega nastopa slovenskih košarkarjev na letošnjem svetovnem prvenstvu in na srečo prevladuje mnenje, da jim bodo tekme z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki v bržkone najlažji skupini F koristile kot podaljšek pripravljalnega obdobja. Odprtih vprašanj je namreč veliko, tako kadrovskih kot taktičnih in tehničnih, zato bodo vsem prišli prav dodatni dnevi do 1. septembra, ko se bo začel drugi, veliko zahtevnejši krog SP.

Komu bo pripadla vloga naturaliziranega centra: zamudniku na pripravah Miku Tobeyju ali Jordanu Morganu, ki vadi od prvega dne? Bodo po poškodbah obeh udarnih krilnih centrov, Vlatka Čančarja in Eda Murića, zadostovali manjši posegi z nadomestnimi kandidati na tem igralnem položaju ali bodo potrebne temeljite rokade – igranje z izrazito nizko peterko ali celo z Luko Dončićem v dvojni vlogi? Kako izboljšati obrambo – predvsem pri preprečevanju tekmečevih nasprotnih napadov –, da ne bi šel v nič napadalni učinek, ki je kljub vsem težavam visok? Se lahko skupina izkušenih reprezentantov, ki so zaradi zdravstvenih tegob izgubili lep del klubske sezone, vrne v formo iz starih, dobrih časov, tudi z nekoliko hitrejšo moštveno igro od dosedanje?

To je le nekaj vprašanj, na katera bo odgovoril čas, v dobršni meri tudi selektor Aleksander Sekulić. Ker nima več časa v izobilju, bo na močni turnir v Malagi, kjer se bo Slovenija v petek ob 21.30 pomerila s Španijo, naslednji dan pa še z ZDA, popeljal vseh 14 preostalih kandidatov za SP. Nagiba se celo k odločitvi, da bi pri enakem naboru mož ostal tudi zadnji teden priprav, ki jih bo moštvo opravilo na Japonskem.

Upošteval bo Dončićevo mnenje

»Zadnjega reza še nekaj časa ne bo. Nismo načrtovali, da bo Tobey igral že proti Črni gori, a je izrazil željo, da bi poskusil. Solidno je opravil svoje delo, v naslednjih dneh pa bo vse boljši,« je pojasnil Sekulić, ki je pričakoval takšno hamletovsko dilemo, sicer ne bi prvič vpoklical dveh Američanov s slovenskim potnim listom hkrati. Morgan je debitiral v slovenski reprezentanci februarja 2020, a nato ni potoval niti na olimpijske igre v Tokiu niti na lansko evropsko prvenstvo. Na obeh je igral Tobey, ki je prestal ognjeni krst v izbrani vrsti junija 2021 ter dobil prednost zaradi desetih centimetrov dodatne višine, veliko boljšega meta z večje razdalje in bogatejših izkušenj na najvišji evropski ravni.

Letos so se okoliščine spremenile, saj se je Tobey pridružil moštvu šele v ponedeljek popoldne. Izpustil je prve tri ogrevalne tekme, proti Črni gori je igral 11 minut z metom iz igre 1:5 in 1 skokom. Morgan se je med njegovo odsotnostjo prebil do tretjega strelca reprezentance, njegovo dosedanje pripravljalno poprečje (10,3 točke in 5,5 skoka) je le malo nižje, kot je bilo Tobeyjevo na zadnjih dveh velikih tekmovanjih. A pomemben bo tudi vpliv obeh na izkoriščanje moštvenega potenciala.

»Brez dvoma bomo upoštevali tudi Dončićevo mnenje. On je vodja zasedbe, pri njem se začenjajo vse naše akcije, zato je pomembno, s kom bolje sodeluje,« je potrdil Sekulić. Hkrati bo moral poskrbeti tudi za večjo storilnost drugih reprezentantov. Dončić, Klemen Prepelič in Morgan so na dosedanjih štirih tekmah v seštevku dosegli 176 točk, vseh 16 drugih kandidatov za SP skupaj 171; enajsterica še vedno dejavnih 143.