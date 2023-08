Ste slišali, kakšen poseben športni dogodek pride v ljubljanski park Zvezda?

Prostor Kongresnega trga v centru Ljubljane je doživel že marsikatero odmevno prireditev. Najpogosteje kakšno slavnostno ali kulturno, tu je bil tudi že odmeven turnir v odbojki na mivki. Prvič doslej pa bo tu teniški turnir z oznako WTA 125, kar sredi parka Zvezda. Na dogodku, ki bo od 11. do 18. septembra, torej čez dober mesec, se bosta predstavili tudi vodilni slovenski igralki Tamara Zidanšek (129. na svetovni lestvici) in Kaja Juvan (147.).

Ženska teniška karavana je zadnji dve leti na Slovenskem uživala ob septembrskem spektaklu v Portorožu. Lani je bila tam celo wimbledonska zmagovalka Jelena Ribakina (v finalu je izgubila s Čehinjo Katerino Siniakovo), občinstvo je stiskalo pesti za omenjeni domači igralki, veliko pozornosti poznavalcev so pritegnili tudi nastopi Britanke Emme Raducanu, Hrvatice Donne Vekić, Srbkinje Aleksandre Krunić ...

A takšne zgodbe na naši obali vsaj za zdaj ne bo več. »Kot veste, je prišlo do nesporazuma med lastnikom in občino, zato smo se, da bi obdržali ta naš septembrski turnir WTA, morali odločiti za novo prizorišče,« je ob začetku srečanja z novinarji poudaril direktor domače krovne teniške organizacije Gregor Krušič in dodal, da so bili že prvi pogovori z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem hitri in preprosti, kar ne preseneča, saj je znana naklonjenost slednjega k prirejanju športnih dogodkov.

Napreduje iz tedna v teden

Prireditelji skupaj z županom sicer ne skrivajo, da so sprva načrtovali prireditev na Trgu republike, torej tik pred stavbo državnega parlamenta. »Ta ploščad je naša, a spomin na polom pred leti, ko smo imeli tu hokejske tekme na prostem, je botroval drugačni odločitvi. Trg republike je vendarle prizorišče zgolj slavnostnih prireditev,« je obrazložil Janković, obenem tudi velik privrženec someščanke Juvanove. Napovedal ji je zmago v Ljubljani in nato razgrnil željo, da bi se v prihodnje uvrstila med najboljših 10 teniških igralk na svetu ...

In Kaja? Seveda bi pri priči sprejela takšen scenarij svoje športne poti, v zadnjih tednih je predvsem vesela, da se po daljši odsotnosti vrača k želenim tirnicam. »Zdaj spet napredujem iz tedna v teden, telesno sem dobro pripravljena. Navsezadnje sem v Wimbledonu igrala tri kvalifikacijske dvoboje v treh dneh, nato pa nadaljevala v glavnem turnirju. Kvalifikacije bodo pred menoj tudi na bližnjem odprtem prvenstvu v ZDA, ki se ga prav tako veselim, saj je moja igra tudi na trdi podlagi zdaj že na višji ravni,« je poudarila 22-letna Ljubljančanka, ki se posebej veseli turnirja v domačem mestu. Ta se bo sicer začel en dan po koncu sklepnega turnirja sezone za grand slam v New Yorku.

»Slovenske teniške igralke smo se v zadnjih dveh letih v Portorožu počutile prav domače, toda obenem bo zame prav poseben občutek igrati sredi mojega mesta. Nisem še nikdar igrala na takšnem prizorišču, kot bo to v parku Zvezda,« smo še slišali od Juvanove.