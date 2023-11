Spomin na zbiranje sličic in nogometno vročico svetovnega prvenstva

Pred odhodom v København, kamor so sinoči prispeli slovenski nogometaši, smo se v idiličnem okolju domačega nacionalnega nogometnega centra pogovarjali z Adamom Gnezdo Čerinom, enim od stebrov naše obrambne vrste. Nogometaš, star 24 let, si služi kruh pri grškem nogometnem velikanu Panathinaikosu, v teh dneh pa je vse misli usmeril k nocojšnjemu izzivu na Danskem.

Kako so minevali ti zadnji dnevi do današnje tekme?

»V nedeljo smo še igrali tekme po klubih. Na najboljši možni način smo v Grčiji z zmago sklenili teden, to je dobra popotnica za zbor, ki je že sam po sebi za nas vedno nekaj posebnega. Ko se ozrete v to čudovito okolje Brda pri Kranju, ste takoj dobre volje in polni energije. Zdaj gre za zgodovino oziroma uvrstitev na veliko tekmovanje, na katerem Slovenija že dolgo ni bila.«

Kako se vi spomnite mundiala 2010, ki je bilo dejansko zadnje veliko tekmovanje za našo nogometno vrsto?

»Takrat sem bil star 11 let, kot otroci smo skupaj gledali tekme svetovnega prvenstva, zbirali sličice nogometašev za album in bili posebej veseli, ko smo v vrečki dobili podobo koga od slovenskih reprezentantov. Spomnim se tiste nogometne evforije pri nas in želim si, da bi jo zdaj ob uvrstitvi na euro prebudili.«

Zdaj vas glede na danski rating v nogometnem svetu, tradicijo in široko selekcijo kadra pričakuje favorizirano moštvo skupine ...

»O tem ni dvoma, že glede na rezultate prejšnjih tekmovanj so bili Danci res veliki favoriti in tako je glede na njihov ugled še danes. Toda tudi njim vendarle ni šlo vse po načrtih. Izgubili so v Kazahstanu, kar le potrjuje, da v kvalifikacijski skupini z izjemo San Marina za nas ni lahkih tekmecev. Nikogar ne moreš z lahkoto premagati, na tekmi v Stožicah pa smo pokazali, da se lahko kosamo tudi z Dansko.«