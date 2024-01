Slovenski rokometaši premagali nizozemske. Upanje za polfinale še ni ugasnilo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu, ki poteka v Nemčiji, premagala Nizozemsko s 37:34 (19:13). To je prva zmaga varovancev selektorja Uroša Zormana v drugem delu tekmovanja v Hamburgu, s čimer so ohranili minimalne upe na polfinale ali vsaj tekmo za končno peto mesto.

Slovenci so v prvem delu dobili vse tri tekme, Ferske otoke so premagali z 32:29, Poljsko z 32:25, Norveško pa z 28:27. V drugem delu v skupini 2 pa so nato izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33).

Slovenija z enako točkami kot Portugalska in Švedska

Slovenska izbrana vrsta ima na lestvici skupine 2 zdaj štiri točke, toliko kot Portugalska in Švedska, ki pa ju medsebojni obračun čaka ob 18. uri. Obe reprezentanci imata v primerjavi s Slovenijo tudi boljši medsebojni izkupiček, s čimer bi si zmagovalec tega obračuna ob večerni danski zmagi že zagotovil nastop v polfinalu.

Nizozemci niso bili kos naši izbrani vrsti. FOTO: Cathrin Mueller Reuters

Danci so za zdaj edini s šestimi točkami, zvečer pa se bodo pomerili proti Norveški, ki je zbrala dve točki. Nizozemska je edina brez točk. Slovenija bi si ob Danski zmagi že zagotovila najmanj četrto mesto v skupini.

Do konca drugega dela je ostal le še en krog v skupini 2. V torek bodo tekme Nizozemska - Portugalska (15.30), Slovenija - Danska (18.00) in Norveška - Švedska (20.30), ko bo znano, kateri dve reprezentanci bosta napredovali v polfinale. Tretjeuvrščena ekipa bo igrala za končno peto mesto.